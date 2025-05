A 25 éves Kaitlyn Bertrand hatalmas sikert aratott a pusztakezes ökölvívó-bajnokság ringlányaként, idén pedig sorozatban másodszor kapta meg az év ringlánya kitüntetést, amihez a legendás ketrecharcos, Conor McGregor is gratulált.

McGregor világbajnoka sorozatban másodszor lett az év ringlánya

Fotó: kaitlynbertrandd@instagram

„Több mint hálás vagyok, hogy 2023-ban és 2024-ben is megválasztottak az év ringlányának. Az elmúlt év egymást követő fellépések forgatagában telt, és nem tudom eléggé megköszönni mindannyiótoknak a szeretetet és a támogatást. Rengeteget jelent nekem, hogy elismernek azért, amit imádok csinálni” – idézi a The Sun Kaitlyn Bertrandot, akinek a legendás UFC-harcos, Conor McGregor is gratulált.