Molly-Mae és Tommy Fury is szerepelt a Love Island-ben, ami egy társkereső reality. A pár itt talált egymásra, született egy gyerekük is, Bambi, de a lánykérés után az esküvő végül elmaradt. Fury egy sérülés után az alkoholhoz menekült, de saját bevallása szerint apai kötelezettségeinek még így is eleget tett, de alkoholproblémái miatt megromlott a kapcsolata a párjával, így a szakítás elkerülhetetlenné vált. A brit média arról cikkezett, hogy Fury rendszeresen megcsalta szerelmét, a bokszoló viszont határozottan állította, hogy kizárólag az alkohol miatt ment tönkre minden körülötte.

Újra egy pár Molly-Mae és Tommy Fury

Molly-Mae visszatalált Tommy Fury mellé

Teljes nevén Molly-Mae Hague 1999-ben született, igen komoly hírességnek számít a briteknél, azt követően, hogy feltűnt a fent már említett valóságshow-ban, ahol egyébként másodikok lettek Furyvel, modellként is több felkérést kapott.

Molly-Mae akkora celebritás, hogy dokumentumfilm is készült az eddigi életéről, ebből derült ki, hogy Tommy Furyval a szakítás után újra közelednek egymáshoz. „Ebben a pillanatban saját maga legjobb verziója, a legjobb, akit valaha láttam” – mondja Molly-Mae, ami után a brit bulvárlapok már tényként közlik, hogy újra együtt van a(z álom)pár

A dokumentumfilm végén Molly-Mae arról beszél, hogy szeretnék lassan visszaépíteni a közös életüket Egyre több időt töltöttek Tommy házában, közös nyaralás is volt, de az, hogy végül sikerül-e ismét tartós párkapcsolatot építeniük, egyelőre nyitott kérdés.

