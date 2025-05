A teniszpályát már elhagyta, de a figyelmet még mindig ő uralja: Rachel Stuhlmann, korábbi NCAA-játékos, ma már Instagram-sztár, és nem mellékesen a világ legszexibb teniszinfluenszere – legalábbis a brit The Sun szerint, amely részletesen beszámolt a szépség legújabb megmozdulásáról. Megtettük már mi is ezt korábban, de most újra itt az alkalom.

A szuperszexi modell teniszezőnő, Rachel Stuhlmann

Fotó: Rachel Stuhlmann/Instagram

Galéria Rachel Stuhlmann legjobb képeiből

A 33 éves amerikai ezúttal az olaszországi Italian Open versenyen bukkant fel, és nem kellett sok idő, hogy felrobbanjon az internet. Stuhlmann egy testre feszülő, kék ruhában jelent meg, és természetesen posztolta is a képeket több mint 300 ezer Instagram-követőjének.