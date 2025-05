Újra szingli lett a világ legszexibb focistanője, Alisha Lehmann, miután a hírek szerint szakított a focista párjával.

A szuperszexi focistanő, Alisha Lehmann

Fotó: Alisha Lehmann/Instagram

A két játékos az angol Aston Villánál találkozott, kapcsolatuk hamar komolyra fordult, és 2023 nyarán együtt szerződtek a Juventushoz. Lehmann a női csapatot erősíti, Luiz pedig a férfiaknál kapott szerződést. A klub történetében először igazoltak le egyszerre egy párt, ami nagy médiafigyelmet kapott.

Lehmann gyorsan beilleszkedett a Juventus női csapatába, ahol első évében bajnoki címet is ünnepelhetett. A közösségi médiában is elképesztő népszerűségnek örvend: Instagram-oldalát több mint 16 millióan követik, és nemcsak futballtudásával, hanem megjelenésével is a figyelem középpontjában áll folyamatosan.

Douglas Luiz számára azonban nem alakult ilyen zökkenőmentesen a torinói kaland. Sorozatos sérülések és kevés játéklehetőség miatt egyre frusztráltabbá vált, ezt pedig a közösségi médiában is szóvá tette. Sajtóhírek szerint a brazil középpályás már a távozását fontolgatja, miközben Lehmann maradna a Juventusnál, ahol 2027-ig szól a szerződése.

Az olasz La Gazzetta dello Sport és több más forrás is megerősítette: Lehmann és Luiz már egy ideje nincsenek együtt, közös fotóikat is törölték a közösségi oldalakról. A szakítás hátterében elsősorban a karrierrel kapcsolatos különböző elképzelések állnak: Luiz új kihívásokat keres, míg Lehmann jól érzi magát Torinóban és a Juventus női csapatában.

A szakítás jelei a pályán is látszottak: Lehmann a bajnoki cím megnyerésekor a csapattársaival ünnepelt, Luiz azonban nem jelent meg a mérkőzésen. A brazil középpályás nevét mostanában több angol klubbal, köztük a Manchester Uniteddel is szóba hozták, így könnyen lehet, hogy a nyáron elhagyja a Juventust.

A pár kapcsolata az elmúlt években többször került a címlapokra, nemcsak a magánéletük, hanem a női és férfi labdarúgók közötti fizetéskülönbség miatt is. Lehmann többször nyilvánosan kifakadt, hogy párja „százezerszer többet keres”, miközben ugyanannál a klubnál, ugyanazt a munkát végzik. Szerinte ez kizárólag annak köszönhető, hogy ő nő, Luiz pedig férfi, és hangsúlyozta:

igazságtalannak tartja a helyzetet, bár tudja, hogy a női focistáknak még hosszú utat kell megtenniük a teljes egyenlőségig.

