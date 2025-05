A szexi Thylane Blondeau 2001. április 5-én született Aix-en-Provence-ban, Franciaországban.

Fotó: Thylane Blondeau/Instagram

Édesapja, Patrick Blondeau korábbi francia válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes években a Premier League-ben is játszott, többek között a Sheffield Wednesday csapatában, de Angliában mindössze hat bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

Fotó: JACQUES DEMARTHON / AFP

Édesanyja Véronika Loubry színésznő, televíziós műsorvezető és divattervező.

Thylane már négyévesen Jean Paul Gaultier kifutóján debütált, és gyorsan a divatvilág kedvencévé vált. Hatévesen a Vogue Enfants címlapján szerepelt, amivel egy csapásra világhírű lett.

A tízéves Thylane egy francia Vogue-fotósorozatban felnőttes ruhákban és sminkben jelent meg, ami komoly vitát váltott ki a gyerekmodellek szexualizálásáról. Édesanyja a sajtóban védte meg lányát és a fotókat, hangsúlyozva, hogy a képek „csak” a luxusékszerek miatt lehetnek sokkolóak.

Así luce actualmente Thylane Blondeau, la niña considerada como la ‘más guapa del mundo’, a sus 22 añoshttps://t.co/e82YHceJAM pic.twitter.com/yXs9lgbjJT — @telediariomty (@telediariomty) December 30, 2023

Thylane azóta is töretlenül halad előre a divat világában: olyan neves márkákkal dolgozott együtt, mint a Dolce & Gabbana, a Versace, a Ralph Lauren, a Hugo Boss, vagy a L'Oréal Paris, amelynek nagykövete is lett. 2017-ben debütált felnőttként a milánói divathéten a Dolce & Gabbana kifutóján, majd visszahívták a szeptemberi bemutatóra is.

2018-ban saját ruhamárkát is alapított Heaven May néven, és ugyanebben az évben a TC Candler listáján a világ legszebb arcának választották.

Thylane közeli barátságot ápol több hírességgel és szupermodellel, például Brooklyn Beckhammel, Kaia Gerberrel vagy Gigi Hadiddal. Szerelme Benjamin Attal üzletember, akivel közösségi médiás posztjaik alapján komoly kapcsolatban élnek.

A modellkedés mellett Thylane színésznőként is kipróbálta magát: 2015-ben a „Belle és Sébastien – A kaland folytatódik” című filmben játszott, és további filmes projektekben is feltűnt már.

Thylane Blondeau története példázza, hogyan válhat egy gyermekkori szenzációból felnőttként is sikeres, önálló karriert építő nő.

