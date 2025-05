A 28 éves szexi Ellie Alderson az Instagramon osztotta meg a leánybúcsúján készült képeket, amelyeken jól látható, hogy az eseményen a jókedv és a tánc volt a főszerep.

A szexi Ellie Alderson hamarosan focistafeleség lesz

Fotó: Ellie Alderson/Instagram

A szexi Ellie Alderson a lánybúcsún is túl van

Az ünneplés a londoni May Fair Hotelben kezdődött, majd vacsorával folytatódott az Inca nevű dél-amerikai étteremben, amely

exkluzív élményt kínál vendégeinek: a központi színpadon élő előadók szórakoztatják a vendégeket, a Luna Lounge privát részében pedig saját bár és DJ-pult gondoskodik a hangulatról.

A képek között feltűnt egy „Mrs Watkins” feliratú, hímzett fátyol is, míg egy másik fotón Alderson egy focilabdának öltözve utalt vőlegénye sportkarrierjére.

A pár tavaly nyáron jegyezte el egymást egy olaszországi nyaralás során, amikor Watkins a festői Comói-tónál tette fel a nagy kérdést. Az eljegyzés egy héttel azután történt, hogy az angol válogatott fájdalmas vereséget szenvedett a 2024-es Európa-bajnokság döntőjében Spanyolország ellen, ahol Watkins kulcsszerepet játszott, többek között a hollandok elleni elődöntőben szerzett győztes góljával.

Alderson és Watkins Birminghamben élnek, két közös gyermekükkel. Kapcsolatuk azóta is szoros, ahogy Watkins karrierje egyre magasabbra ível: az Aston Villa támadója jelenleg is a Premier League egyik legveszélyesebb góllövője, és a válogatottban is fontos szerepet tölt be.

Az esküvő várhatóan a szezon vége után, egy csillogó, nagyszabású ceremónián lesz.

Íme, Ellie Alderson legszexibb fotói: