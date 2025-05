Szoboszlai új csapattársa, Jeremie Frimpong és a bombázó párja, a 25 éves Tamira Blankson, több mint egy éve alkotnak egy párt, és kapcsolatukat nem rejtik véka alá a közösségi médiában sem.

Szoboszlai új csapattársának, Jeremie Frimpongnak a bombázó barátnője, Tamira Blankson

Fotó: Instagram @tamirablankson

Szoboszlai új csapattársa bombázó nővel érkezik

Valentin-napon Frimpong egy igazán különleges,

gyertyafényes vacsorával lepte meg Tamirát: rózsák, lufik és ajándékok tették felejthetetlenné az estét, melyeken az „I love you” felirat is szerepelt. Tamira videóra vette a meghitt pillanatokat, és így kommentálta: „Leesett az állam”.

Tamira nemcsak a hétköznapokban, hanem a pályán is támogatja szerelmét. A Bundesliga-győzelem ünneplésekor is ott volt Frimpong mellett a pályán, és büszkén írta: „Büszke vagyok rád, szerelmem.” A holland válogatott meccsein is rendszeresen feltűnik a lelátón, gyakran holland mezben szurkolva Frimpongnak.

Frimpong hamarosan Liverpoolba költözik, hogy átvegye Trent Alexander-Arnold helyét, aki a Real Madridhoz igazol. A 29,5 millió fontos átigazolás mellett Frimpong egy öt évre szóló szerződést is aláír, és a hírek szerint a New Balance sportszergyártóval is 20 millió fontos megállapodást kötött.

Tamira természetesen vele tart Liverpoolba, ahol a pár új fejezetet kezdhet közösen. Tamira, akiről úgy tartják, hogy ghánai származású – akárcsak Frimpong –, a TikTokon is népszerű, főként sminkvideóinak köszönhetően, ahol már 35 ezren követik.

Bár időnként megosztanak közös pillanatokat, Frimpong és Tamira igyekeznek megőrizni magánéletük intimitását. Most azonban minden szem a holland játékosra szegeződik, hiszen hamarosan hivatalosan is Liverpool játékosa lesz – és vele együtt Tamira is a figyelem középpontjába kerül.

Íme, Tamira Blankson legszexibb fotói: