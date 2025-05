A szuperszexi Livvy Dunne neve már régóta ismerősen cseng a sport és a közösségi média világában: korábban az LSU tornászaként szerzett hírnevet, majd a Sports Illustrated fürdőruhás különszámának modelljeként vált híres influenszerré.

Nehéz szavakat találni a szuperszexi Livvy Dunne fotóira

Fotó: Livvy Dunne/Instagram

A szuperszexi Livvy Dunne megint tarolt

Mostanában gyakran látható a baseballpályákon is, hiszen párja, Paul Skenes a Pirates ásza, akiért a fél liga rajong.

Ezúttal azonban nemcsak szurkolóként, hanem a pályán is feltűnt. Dunne három modell barátnőjével – Camille Kostekkel, Alexandra „Xandra” Pohllal és Ellie Thumann-nal – érkezett a stadionba. A három modell Mets-mezben jelent meg, hátukon a saját nevükkel, míg Dunne a Pirates iránti tiszteletből és párja miatt egy egyszerű fehér felsőt és baseballsapkát viselt.

Sports Illustrated models Camille Kostek, Ellie Thumann, Xandra & Livvy Dunne are on hand at Citi Field pic.twitter.com/788sqUfm0N — SNY Mets (@SNY_Mets) May 12, 2025

A ceremoniális első dobás jogát Kostek, Pohl és Thumann kapták, akik Mark Vientos, Tyrone Taylor és Huascar Brazoban Mets-játékosoknak dobtak. Dunne a pálya széléről szurkolt barátnőinek, majd a négyes közös szelfit is készített a gyepen, amelyet a közösségi médiában is megosztottak. Dunne a mérkőzés alatt is aktív volt: egy páholyból videózott, és láthatóan jól érezte magát a New York-i éjszakában.

Mind a négy modell rutinos szereplője a Sports Illustrated fürdőruhás különszámának. Kostek 2017 óta állandó szereplő, 2019-ben a címlapra is felkerült, és hozzá hasonlóan sportos múlttal rendelkezik: több mint tíz évig volt együtt az NFL-sztár Rob Gronkowskival. Pohl világhírű DJ-ként, Thumann pedig a közösségi médiában szerzett milliós követőtábort, mielőtt a modellkedés felé fordult volna.

Ami a meccset illet, a Mets 4-3-ra megnyerte a találkozót. A Mets ezzel 27 győzelemmel és 15 vereséggel vezet Keleten, míg a Pirates tíz meccses hátrányban van saját divíziójában.

Íme, Livvy Dunne legszexibb fotói: