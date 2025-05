Januárban volt utoljára jelenése a világ jelenleg vezető ketrecharc promóciójában, az Ultimate Fighting Championshipben, azaz a UFC-ben a kerek fenekével is hódító bunyósnak. Az amerikai promóció egy igazi csemegét adott a közönségnek, ugyanis az UFC Fight Night: Ribas vs. Dern 2-őn visszavágási lehetőséget adtak a 32 éves amazonnak, hogy revansot vegyen 2019-es legyőzőjén, Amanda Ribason. Akkor pontozással maradt alul vetélytársával szemben, ami azért is volt különösen fájdalmas a fekete öves harcművésznek, mert ez volt az első veresége MMA pályafutása során. Nos, a januári csata nem akármilyen meccset hozott, Dern a harmadik menet legvégén, a végső dudaszó előtt egy karfeszítéssel végül idő előtt pontot tett a mérkőzés végére és győztesen hagyhatta el az oktagont. Ráadásul ezzel elnyerte az este legjobb teljesítménye díjat is az UFC-nél.

Az UFC gyönyörű harcosa.

Fotó: Mackenzie Dern hivatalos Facebook-oldala

A kerek fenekével hódító UFC-amazon egy igazi harcos

Dern egy küzdősportos családba született bele, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy 19 éves korára BJJ-ben megszerezte a hőn áhított fekete övet. A UFC mellett grapling versenyeken is indult, és ezeken egészen kivételes eredményeket ért el. Konkrétan Mackenzie jelenleg az egyetlen női Jiu-Jitsu versenyző a világon, aki fekete öves szinten aranyérmet nyert mind az öt kiemelten rangsorolt IBJJF Gi bajnokságon, azaz az Asian Openen, a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon (nem csak európaiak indulhatnak el rajta), a Pán Amerikai Bajnokságon és a brazil nemzeti bajnokságon. Dern UFC karrierjére visszatérve a következő ellenfelét még nem jelölték ki, de valószínűleg a saját súlycsoportjának első öt helyezett versenyzője közül fog valakit kapni. Tehát olyanokkal kerülhet szembe, mint Yan Xionan, Amanda Lemos, Virna Jandiroba vagy Jessica Andrade.

Még nincs vége, a folytatáshoz kérjük, lapozzon.