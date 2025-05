Jorge Bergoglio 2013-as megválasztása után az egyházjogi és hitéleti kérdések mellett egy másik szempont is fontos tényező lett a mindenkori katolikus egyházfők életében. Ferenc pápáról köztudott volt, hogy óriási szurkolója az argentin San Lorenzo futballcsapatának, így aztán XIV. Leó pápa megválasztása után is rögtön kardinális kérdés lett, hogy vajon milyen sportért rajong és melyik csapatnak szurkol Őszentsége?

XIV. Leó pápa áldását küldi a világ minden baseballcsapatára

Gyorsan választ kaptunk, de lehet, hogy az egész világ árnyékra vetődött.

XIV. Leó pápa nem is Bocsokkal van?

A chicagói születésű ágostonrendi szerzetősből lett bíboros megválasztására, leggyorsabban a Chicago Cubs reagált. A World Series 2016-os győztese percekkel az új egyházfő színre lépése után büszkén tudatta, hogy XIV. Leó bizony Cubs drukker, a Wrigley Field szinte a második otthona.

De könnyen lehet, hogy a Cubs próbálkozása nem lesz több, mint egy fault ball, azaz ütés után a pálya érvénytelen szegletébe szálló mit sem érő kósza labda.

Ugyanis feltűnt a színen a Chicago White Sox, az illinoi-i metropolisz másik MLB-s csapata, amelyik saját pályáján, a Rate Fielden szintén azt hirdeti, hogy a pápa velük van.

XIV. Leó pápa megválasztását üdvözlő óriásplakát a White Sox otthonában, a Rate Fielden

A Cubshoz hasonlóan háromszoros World Series-győztes White Sox esélyeit tovább növeli, hogy maga a pápa testvére, John Prevost tett tanúságot a zoknisok mellett.

„Soha nem volt Cubs-drukker, fogalmam sincs, hogy ezt honnan szedték. Mindig is Sox-drukker volt” – idézi a CBC Canada a XIV. Leó pápa testvérét. Aki egyébként magyarázatot is adott az eltévelyedetteknek, miszerint anyai ágon lehet a galiba, ugyanis a spanyol felmenőkkel bíró Mildred Martínez, az új pápa édesanyja, valamint annak családja, valóban elkötelezett Cubs-drukkerek.

A White Sox gyorsan egy közösségi médiás posztot is összerakott a John Prevosttal készült interjúból, mellette képen a Rate Field óriáskivetítőjén ott virít a Cubs mondatának helyes átírata, miszerint: „Hey, Chicago, ő egy Sox-drukker!”, de maga poszt szöveg már a béke hangján íródott: „Gratulálunk a chicagói pápának!”

„A család mindig jobban tudja, és nagyon úgy tűnik, hogy XIV. Leó pápa mindig is közelebb állt a 35. (utca) és a Shieldshez. Bizonyos dolgok még a baseballnál is fontosabbak, és mi most nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy White Sox-drukker képviseli a Vatikánt. Egy csíkos White Sox mez a pápa nevével és egy baseballsapka már úton van Rómába, és természetesen mindig szívesen látjuk őszentségét a kedvenc pályáján” – használta ki a médiafigyelmet ügyesen a White Sox kommunikációs csapata.