A két fiatal teniszező – akik a sportvilág új álompárja lehetnek – a londoni Queen’s Club tornán keltette fel a figyelmet, ahol Emma Raducanu többször is a lelátóról szurkolt Carlos Alcaraznak.

Emma Raducanu (balra) brit teniszezőnő reakciója a spanyol Carlos Alcaraz győzelmére. Az eset után mér mindenki új álompárról beszél

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Izzik a levegő: új álompár születik?

Sőt, a bennfentesek szerint a két sportoló szinte egyszerre érkezett a helyszínre, és

a verseny alatt is sokat nevettek, beszélgettek egymással. Egy forrás szerint: „Emma és Carlos barátsága volt a Queen’s egyik fő témája – mindenki azt találgatta, hogy vajon több is lehet-e köztük, mert annyira jól kijönnek egymással.”

A találgatásoknak különös lendületet ad, hogy Emma Raducanu és Carlos Alcaraz augusztusban együtt indulnak a US Open vegyes páros versenyében. Sokan már most azt jósolják, hogy a pályán kívül is szorosabbra fűzhetik a kapcsolatukat. Alcaraz lelkesen nyilatkozott a közös indulásról:

Emma lesz a főnök. Nagyon izgatott vagyok, szerintem nagyszerű lesz. Régóta ismerem Emmát, jó kapcsolatban vagyunk, biztosan élvezni fogjuk a közös játékot.

Mindkét teniszező nyíltan beszélt arról, hogy eddig nehezen találtak párt. Carlos Alcaraz elmondta, hogy az állandó utazások miatt nehéz tartós kapcsolatot kialakítani, míg Emma Raducanu arról mesélt, hogy szülei szigorúan tiltották a barátokat, hogy a pályafutására tudjon koncentrálni „Sokszor voltam emiatt dühös, de most már látom, hogy magabiztos és önálló lettem” – mondta Emma.

Raducanu és Alcaraz egy párt alkot?

Fotó: AFP/Origo

A rajongók már most fantáziálnak a páros jövőjéről: Emma legutóbbi Instagram-posztja alatt rengetegen emlegették Carlost, sőt, volt, aki már „a jövőbeli Emma Alcarazként" utalt rá.

A brit és spanyol teniszező tehát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nagy figyelmet kapnak.

A sportolók egyelőre csak barátságról és jó csapatmunkáról beszélnek, de a közös fellépések és a köztük lévő szikra alapján sokan úgy gondolják, hogy a US Open vegyes páros versenye akár egy új tenisz-szerelem kezdetét is jelentheti.