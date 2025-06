A június közepén elkezdődött FIFA Klubvilágbajnokságon ugyan nincs ott a katalán csapat, azonban most nem is a foci miatt került be az egyik játékosuk a hírekbe. A Barcelona 17 éves sztárja kicsit felkavarta az állóvizet azzal, hogy egy 30 éves influenszer hölgy oldalán mutatkozott, akit emiatt már halálosan meg is fenyegettek.

A Barcelona és a nemzetközi futball egyik feltörekvő csillaga a lassan 18 éves Lamine Yamal, aki körül áll a bál, ugyanis az ifjú titánnak egy 13 évvel idősebb barátnője (már szó szerint a hölgy elvileg csak a barátja) lett, számolt be róla a Magyar Nemzet. A fiatal futballista Fati Vázquez-zel került közelebbi kapcsolatba, legalábbis erre utal az, hogy Olaszországból ugyanarról az üdülőhelyről osztottak meg fotókat az Instagram-oldalukon. Fati Vázquezt hozták szóba a Barcelona ifjú sztárjával

Fotó: Fati Vázquez Instagram-oldala A Barcelona ifjú tehetségének barátnője nincs egyszerű helyzetben A hír természetesen nagy visszhangot váltott ki Spanyolországban, mert Lamine Yamal még egy szűk hónapig kiskorú. Ezzel kapcsolatban pedig Fati Vázquez elmondta, hogy már halálos fenyegetéseket is kapott. Mindamellett azt is leszögezte, hogy semmi megbotránkoztatót nem tett, a magánélete pedig rajta kívül senki másra nem tartozik. Az influenszer korábban légiutas-kísérőként dolgozott, a YouTube-on több mint egymillió követője van, az Instagramon pedig több mint 400 ezer ember követi. Fati Vázquez főleg életmóddal, egészséges táplálkozással és fitnesszel kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Lamine Yamal is megszólalt, ő azt mondta, nincs közöttük szerelmi kapcsolat, és azokon a kirándulásokon, amelyeken együtt voltak, többen is részt vettek.

Galéria: Lamine Yamal szexi barátja körül áll a bál





