Bevásárlókocsi sokkolt Tyson Fury

„Ez történik, ha nem hallgatnak rám. Most az én futóidőmet zavarják meg. A fiam ma reggel biciklivel jött velem , és pár mérföldig jól ment neki, de aztán feltámadt a szél, és már nem tudott tovább tekerni.

Nyafogott, hogy vigyem a biciklijét, aztán megláttam a bevásárlókocsit, és mondtam neki, hogy üljön bele. Nem ideális, de abból hozzuk ki a legtöbbet, amink van” - mondta Tyson Fury.

Mindeközben Anthony Joshua promótere, Eddie Hearn szerint „egyértelmű út” vezetne egy brit szupermeccshez Fury és Joshua között. Ugyanakkor Joshua még nem kezdte újra az edzéseket könyökműtétje után.

Közben Olekszandr Uszik – aki jelenleg a WBA, WBC és WBO világbajnoka – július 19-én újra összecsap a 27 éves IBF-bajnokkal, Daniel Dubois-val a Wembley Stadionban. Uszik két éve kiütötte Dubois-t. Fury tavaly kétszer is pontozással kapott ki Usziktól, így sokak szerint most lehetne ideális az időzítés egy újabb visszatérésre – talán a győztes ellen, az egyesített világbajnoki címért.

Fury azonban legutóbb ismét megerősítette, hogy boldogan él, és nem érzi szükségét egy újabb visszatérésnek.

„Boldog vagyok, és nem hiányzik a ring. Miért térnék vissza? Több övért? Már 22-t nyertem. Boldog és elégedett vagyok azzal, amit elértem. Bejártam a világot oda-vissza. Semmi okom, hogy visszatérjek a ringbe, és újra beverjék az arcomat. Miért tenném? Ezt kérdezem. Visszavonultam, és visszavonult is maradok.”

Bár Fury már négyszer is visszatért korábbi visszavonulásaiból, most úgy tűnik, valóban élvezi a boksz nélküli életet – így legalább néha egy bevásárlókocsis futás is belefér a mindennapokba.