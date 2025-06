Bűnösnek találta a Sheffield-i Koronabíróság esküdtszéke Stefy Bullt, a szakmában világhírűnek számító brit bokszedzőt kokainbirtoklásban. Mivel jelentős mennyiségről és a kábítószer továbbértékesítéséről is szó van a vádban, úgy tűnik, hogy az augusztus 26-i ítélethirdetés során 16 év börtönbüntetés néz ki a trénernek.

Stefy Bull (balra) legismertebb tanítványa a három súlycsoportban is világbajnoki övet nyerő Terri Harper, akivel hamarosan már csak börtönlátogatáson találkozhat

Fotó: X (Twitter)

Börtönbe megy a sztáredző, mert...

Az Andrew Bulcroft néven született Bull, aki maga is bokszolt, karrierje során 2007-ben Amir Khan elleni szorítóba lépett, február 28. óta van előzetesben, nyár végén pedig állandósíthatja a bíróság az új lakhelyét.

A vád szerint Bull Yummycub néven szerepelt az internet egyik sötétebb bugyrában üzemelő, azóta már felszámolt EnchroChat nevű, titkosított üzenetváltásokra létrehozott csoportjában, ahol több kiló kokaint vásárolt 38 ezer fontos áron. Az üzlet során pedig szállítási helyként a bokszklubja címét adta meg, míg saját magát lakcímével és pontos születési dátumával tette beazonosíthatóvá.

Ami azért felvet legalább egy kérdést, mégpedig azt, hogy lehete-e valaki valóban ennyire ostoba?

Bull nem is vallotta magát bűnösnek, és azzal védekezett, hogy időről időre szállást biztosít egy-egy tanítványának. Azt viszont nem volt hajlandó elárulni, hogy kik laktak nála a kérdéses 2020. március-május közötti időszakban. A társa és jó haverja, Benjamin Williams viszont bűnösnek mondta magát, de mást nem is tehetett, hiszen Bull mellett az ő ujjlenyomata is ott volt azon a pénzen, amiből a kábítószert vették.

