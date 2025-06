Futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában a népszerű influenszer, Dean Alex és az angol dartsjátékos, Nathan Aspinall rémisztő kísérlete. A 33 éves sztár egy valódi, tűhegyes dartsnyíllal vette célba „áldozatát”, aki csak reménykedett abban, hogy a dobás pontos lesz.

Élete legveszélyesebb dobását hajtotta végre az angol dartsjátékos, Nathan Aspinall

A dartsjátékos és az influenszer életveszélyes kísérlete

A TikTokon és az Instagramon több mint egymilliós követőtáborral rendelkező közösségimédia-sztár bátor dologra vállalkozott, ugyanis egy almát tett a szájába, és így állt a dartstábla elé.

Ez még önmagában nem lenne életveszélyes, azonban a tábla túloldalán állt Nathan Aspinall egy dartsnyíllal a kezében, dobásra készen.

„Vajon képes lesz beledobni a nyilat az almába az angol játékos?” Dean Alex fejében is ez a kérdés zakatolhatott, az influenszer érthetően rettegett és többször is habozott, végül kötélnek állt és bevállalta a hajmeresztő kísérletet. Alex a kezével eltakarta a szemeit is, majd végül megkönnyebbülhetett, mert Aspinall pontosan a szájában lévő almába dobta a nyilat.

A világranglista hetedik helyezettje is rendkívül ideges volt, de fellélegezhetett, mivel pontosan célzott, így nem tett kárt Alex testi épségében.

Aspinall 2019-ben a UK Open, 2023-ban pedig a World Matchplay versenysorozatokat nyerte meg. A PDC világbajnokságon két alkalommal is elődöntőig jutott, ám a legrangosabb tornán eddig még egyszer sem tudott diadalmaskodni.

