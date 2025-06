A Fradi esküvőjére készül a német válogatott balátlövője a Maldív-szigeteken pihent vőlegényével, a zöld-fehér klub korábbi vízilabdázójával, Vogel Simonnal.

A Fradi játékosa, Emily Bölk esküvője már a célegyenesben van

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Esküvőre készül a Fradi-sztár

A gyönyörű játékos, Emily Bölk az esküvői előkészületekről is mesélt a fradi.hu-nak.

„Az utolsó simításokat a repülőúton csináltam, konkrétan az első öt órás járat alatt szinte végig a laptopon dolgoztam" – mondta a játékos. – Rengeteg Excel-táblám van, komolyan, őrület, pedig ez csak a kisebbik, esküvő, amit a szüleim kertjében tartunk, Magyarországon lesz majd egy nagyobb.

Ez most nem egy óriási rendezvény, de így is ötven vendég lesz, és mindent magunknak intézünk, szervező vagy catering cég nélkül. Ráadásul nem is Németországban vagyok állandóan, így nem volt mindig egyszerű távolról szervezni, de szerencsére van egy fantasztikus anyukám, aki már egy éve stresszel az egészen, és a 'menyasszonycsapatom', vagyis a legjobb barátnőim is rengeteget segítenek. Nagyon várjuk már, hihetetlen, hogy már a visszaszámlálásnál tartunk" - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a távolság miatt dupláznak-e az esküvőből, így válaszolt.

„Előfordul másnál is, hogy így csinálják, például Alice (Alicia Stolle, az FTC korábbi játékosa) és párja is kétszer ünnepelt, talán azért, mert a profi kézilabdázóknak csak a nyár megfelelő időpont ehhez, és nem szerettek volna a karácsonyi lánykérés után másfél évet várni, ezért előbb csináltak egy szűkebb körűt, majd most a nagyobbat.

Én azt gondoltam eredetileg, hogy az a legjobb, ha minden egy napra esik, de nem számítottam rá, hogy Magyarországon találom meg életem szerelmét – minden gyorsan történt, és fontos volt, hogy ne kelljen egyik nagymamának se messzire utaznia, ezért lett két helyszín."

Majd végül arról is beszélt Bölk, hogy kezd-e izgulni már: „Kezdek. Eddig annyi minden volt, amire figyelnem kellett, hogy szerintem még nem teljesen tudatosult, de már csak egy hét maradt, szóval lassan elönt majd az izgatottság. Amúgy szoktam kérdezgetni Simit is, hogy izgul-e, és

mindig azt mondja, hogy 'nem, hiszen semmi sem fog igazán megváltozni' – ő megtartja a nevét, én Emily Vogel leszek,

de párként ugyanazok maradunk, csak már férj és feleségként."