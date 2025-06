Az Eszéken játszó Roko Jurisic érkezéséről szóló pletykák nem újkeletűek, ugyanis már tavaly decemberben is szóba hozták a Fradival, amely állítólag több mint két millió eurót ajánlott akkor a horvát utánpótlás-válogatott balhátvédért, aki a klubtól hat év után távozott Eldar Civiciet pótolhatja.

Az NK Osijek horvát balhátvédje, Roko Jurisic is a Fradi radarján van

Fotó: NK Osijek

Az m4sport.hu információi szerint a magyar bajnok Ferencváros továbbra sem tett le a 23 éves futballistáról, akit nagyjából egy éve figyelnek, de mellette több kiszemeltjük is van a balhátvéd pozícióra, mint például a nyíregyházi Nagy Barnabás.

A Dinamo Zagrebnél nevelkedett horvát focista korábban Ausztriában és Szlovéniában is légióskodott, tavaly januárban igazolt az Osijekhez, amelynek színeiben 33 bajnokin három gólt és egy gólpasszt jegyzett a 2024/2025-ös idényben.

Luxusesküvőn mondta ki a boldogító igent a Fradi kiszemeltje és kedvese

A Transfermarkt által 1,3 millió euróra értékelt Jurisic egyébként a múlt hétvégén egy luxusesküvő keretein belül – egy évvel a polgári esküvőjük után – vette el kedvesét, Ivana Gudeljt, aki tavaly adott életet közös kislányuknak, Izabelnek.

A horvát Gloria beszámolója szerint a fényűző esküvőre Zágrábban került sor, és minden szempár a spliti üzletasszony menyasszonyi ruhájára szegeződött, amelyet egy világhírű albán divattervező, Valdrin Sahiti készített. A korábban sportriporterként is műsorvezetőként is dolgozó Ivana Jurisic ezt aztán az est hátralévő részére egy jóval rövidebb menyecske ruhára cserélte, amelyet szintén az a tervező csinált, aki korábban Beyoncénak és Jennifer Lopeznek is dolgozott. Az esküvőn egyébként számos híresség jelen volt, többek között a Manchester City világbajnoki ezüstérmes horvát hátvédje, Josko Gvardiol.

Miután kimondták a boldogító igent, a pár azóta már a nászútjukon lazul a Maldív-szigeteken, az újdonsült futballistafeleség pedig néhány képet is megosztott közel 6 ezres rajongótáborával az Instagramon, amint a tengerparton sütkérezik.

