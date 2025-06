A csukákon kívül más halfaj is megdobogtatja a szíved?

Természetesen, én is szívesen horgászom sügérre és süllőre is. Süllőt még nem fogtam, de úgy gondolom, hamarosan az is megtörténik. Nagyon szeretnék egyszer Horvátországban tonhalat fogni. Tavaly már fogtunk ott halakat, és fantasztikus élmény volt. Emellett nagyon vágyunk arra is, hogy egyszer barrakudát és marlint fogjunk.

Mennyire fontos számodra a természetvédelem, a catch & release (fogd meg és engedd vissza) szemlélet?

Ez a kérdés nagyon közel áll a szívemhez. Mindig a legnagyobb odafigyeléssel és tisztelettel kezelem a halakat, és soha nem tartok meg egyetlen példányt sem. Hiszem, hogy a halakat nem elvenni kell, hanem megóvni és visszaengedni, hogy tovább élhessenek a természetben. Mindig gondosan kezelem a sebeiket, és figyelek arra, hogy jó kondiban visszakerüljenek a vízbe. Ez a felelősségteljes horgászat alapja, és fontos, hogy minél többen így gondolkodjanak, hiszen csak így őrizhetjük meg vizeink gazdagságát a jövő generációi számára.

Ha egy fiatal lány azt mondaná, hogy a te példád miatt kezdett el horgászni, mit tanácsolnál neki?

Azt mondanám: soha ne hagyd, hogy bárki elvegye a kedved! A horgászat csodás élmény, amit mindenkinek meg kell tapasztalni, függetlenül attól, ki vagy.