Claudia Bavel csak úgy falja a focistákat, nemrég Iker Casillasszal is összeszűrte a levet. Most pedig felolvasta a 17 éves csodagyerek, Lamine Yamal SMS-eit, amelyből kiderül, hogy a Barca kiskorú sztárja is OnlyFans-modelről álmodozik.

Még csak 17 éves, de már a világ legtöbbet érő labdarúgója a 200 millió euróra (80,4 milliárd forint) taksált Lamine Yamal. A kebelcsoda pornósztár, Claudia Bavel Lamine Yamal figyelmét is felkeltette

Fotó: Claudia Bavel/Instagram Felnőttfilmesre hajtott rá Lamine Yamal Yamal nemrég egy 12 esztendővel idősebb OnlyFans-modellel, Fati Vazquezzel látták, most pedig egy szintúgy 29 éves bombanő, a korábbi felnőttfilmes Claudia Bavel pakolt ki róla – állítólagos – intim részleteket, szúrta ki a Ripost. A szexbomba – aki hangsúlyozza: soha nem kezdene ki egy kiskorúval – tévéadásban olvasta fel az állítólag Yamaltól kapott szöveges üzeneteket. „Lamine azt írta nekem: 'Gyere föl hozzám'. Én azt válaszoltam neki: 'Ez túl sok lenne, 11 évvel idősebb vagyok – nem gondolod? 'Erre ő: 'Nem, ez tökéletes!'" – adta elő a talán csak a feltűnést kereső Claudia, aki állítása szerint még viccelődött is Yamallal arról, hogy ha lecsuknák miatta, a focistának ki kéne hoznia őt a börtönből. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Claudia Bavel a spanyol futball egy legendájával, Iker Casillasszal is összeszűrte a levet.

Galéria: Focilegendával kavar a kebelcsoda pornósztár 1/19 A kelecsoda pornósztár, Claudia Bavel

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!