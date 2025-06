Így aztán a 20-as éveiben olyan országszerte népszerű férfimagazinok címlapján és beltestében szerepelt, mint az FHM, a Nuts vagy a Loaded. Az FHM egy időben a világ 100 legszexisebb nője között tartotta számon. Szerepelt a brit Celebrity Big Brother valóságshow-ban és a népszerű Soccer AM tévés műsorban is. Tavaly augusztus óta pedig annak a Russell Martinnak a párja az egykori modell, aki 2024-ben visszajuttatta a Szenteket a Premier League-be! És, aki mellett akkor is kitartott, amikor az újonc csapnivaló szezonjának közepén Martinnak mennie kellett a St. Mary Stadionból.

Ami eddig a 'Soton-drukkerek kiváltsága volt, az a következő idényben már a Rangers-szurkolóké lesz, ugyanis Martint június elején a glasgow-i csapat edzőjévé nevezték ki, így Lucy Pinder is délről északra teszi át a székhelyét.

