A brit bulvármédia nem szokott finomkodni, ha egy-egy sztárt be lehet sározni, most azonban mind közül a legrosszabb, a Sun is titokként kezeli, hogy ki volt az a PL-sztár, aki egy luxusautóval engesztelte ki a megcsalt feleségét.

A hűtlenség kiváltója, Megan Moore. Vajon megérte egy luxusautót...?

Fotó: Instagram.com/megann.mooree/

Az illető ráadásul nem csak az angol élvonal sztárja, hanem angol válogatott is, ami valamelyest szűkíti a kört. Amit még tudni lehet: a megcsalt feleség férjével közös ismerőseitől és más jóakaróitól tudta meg, hogy hites ura a kelleténél közelebb került egy Megan Moore nevű hölgyhöz. Nem sokkal azelőtt, hogy a 25 éves, valóban bájos szépség elutazott volna Mallorcára, hogy beköltözzön a Nagy-Britanniában rendkívül népszerű Love Island nevű valóság show villájába.

Tessék, szívem, egy luxusautó

A lebukott focista azonban megmutatta, ha a hűség nem is az erőssége, azért jól ismeri a felesége ízlését és vágyait. A bulvárlap információi szerint ugyanis egy 40 ezer font (kb. 20 millió forint) értékű Audival lepte meg élete párját, aki megbocsátotta neki az apró botlást.