Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo szerződése június 30-án jár le a szaúdi Al-Nasszr csapatánál, a jövőjéről egyelőre semmit sem lehet tudni. Ronaldo ugyan már elbúcsúzott a csapattól, de a klub vezető mindent megtesznek azért, hogy maradásra bírják a 40 éves támadót.

Cristiano Ronaldo a Nemzetek Ligája-döntőben is betalált

Fotó: Christian Carsius/dpa Picture-Alliance via AFP

​Ronaldo a fiával feszít

Ronaldónak egyelőre nincs csapata, a kemény munka azonban nem állhat le. A 221-szeres portugál válogatott támadónak esze ágában sincs visszavonulni, már csak azért sem, mert állítólag olyan a teste, mintha 29 éves éves lenne. Ronaldo ezt most szemléltette is, ugyanis apák napja alkalmából megosztott egy képet az Instagram-oldalán, melyen fiával, a 15 éves Cristiano Jr. társaságában látható. A büszke apa és a legidősebb fia boldogan feszítenek a napi edzést követően, a kép alá pedig a következő mondatot írta:

amilyen az apa, olyan a fia.”

Ronaldo fia egyébként rendkívül tehetséges futballista. A júliusban a 15. életévét betöltő Cristiano Jr. májusban már be is mutatkozott a portugál korosztályos válogatottban is.