A június 15-én kezdődő FIFA-klubvilágbajnokságon a Manchester City a G jelű kvartettben szerepel, az angol sztárcsapat ellenfelei az olasz Juventus, az egyesült arab emírségekbeli al-Ain, valamint a marokkói Wydad lesznek majd a csoportkörben. A tornán a City portugál válogatott hátvédje, az immár kétszeres Nemzetek Ligája-győztes Rúben Dias is részt vesz, ám a 28 éves futballistát nem tudja elkísérni az Egyesült Államokba szerelme, a csodaszép Maya Jama.

Rúben Dias 2019 után 2025-ben is Nemzetek Ligáját nyert a portugál válogatottal

Fotó: MOHAMMAD AMIRHOSSEINI / NurPhoto

Rúben Dias a szerelme nélkül utazik a klub-vb-re

A hírek szerint a Manchester City védője már szilveszter óta egy párt alkot a dögös műsorvezetőnővel, ám kapcsolatukat csak nemrég hozták nyilvánosságra. A pár május végén Olaszországban vett részt egy luxusnyaraláson, hogy kipihenje az év fáradalmait, ám mindkettejüket szólítja a kötelesség, ugyanis a portugál játékosnak a klub-vb-n lesz jelenése, szerelme pedig a párkereső valóságshow, a Love Island újabb évadát fogja vezetni. Ebből kifolyólag Maya Jama Mallorcán forgatja majd a népszerű műsort, ezért nem tudja elkísérni szerelmét az Egyesült Államokban rendezendő tornára.

Nem csak Rúben Dias járt így a Manchester Citynél, Erling Haaland is a párja nélkül utazik majd a tornára,

hiszen a norvég csatár barátnője, Isabel Haugseng Johansen az első gyermekükkel várandós, a kicsi várhatóan decemberben érkezik majd világra.

Rúben Dias csodaszép barátnője népszerű műsorvezetőnek számít Nagy-Britanniában, emellett DJ-ként és modellként is ismert. Maya Jama 2012 óta szerepel a médiában, a 2014-es foci-vb idején a tornával kapcsolatos műsorban tevékenykedett, és a BBC-nél is szerepet kapott már több produkcióban. A 30 éves bombázó a közösségi médiában is rendkívül aktív, 3,2 milliós rajongótáborát rendszeresen kényezteti bikinis képekkel.

Íme, néhány fotó a gyönyörű Maya Jamáról: