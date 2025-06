Hat különböző súlykategóriában is profi világbajnoki címig jutott a "Golden Boy" becenévre hallgató öklöző, aki már egy ideje nem lépett be a ringbe, ugyanakkor rendszeresen szerepel a hírekben. Például a szexi golfozónő oldalán, akivel 2021 ősze óta alkotnak egy párt. A People szerint először 2021 júniusában egy Bally's Fight Night nevű boksz eseményen találkoztak, később a TMZ szerint a malibui Nobuban látták őket randizni, mielőtt még az év novemberében hivatalosan is elismerték, egy párt alkotnak.

A szexi golfozónő elcsavarja a férfiak fejét.

Fotó: Holly Sonders Facebook-oldala

A szexi golfozónő a médiában is sikeres lett

Holly Sonderst a Golf Channel Morning Drive korábbi arcaként is ismerhették a rajongói, mielőtt 2015-ben a Fox Sports-hoz csatlakozott volna, ahonnan a golf.com szerint 2018-ban távozott. Mielőtt sportkommentátor lett, Sonders maga is profi golfozó volt. A Golf Digestnek adott 2013-as interjúja szerint elmondta, hogy fel kellett hagynia a versenyszerű golfozással, miután komoly térdműtéten esett át. „A műtét után sok-sok hónapig nem tudtam rendesen járni az MSU-n töltött junior évemben. Visszatértem belőle, de soha többé nem tudtam ugyanúgy játszani.”