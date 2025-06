A szexi úszónő, Jakabos Zsuzsanna az elmúlt időszakban jóval kevesebb versenyen indult, úgy érezte, hogy most erre van szüksége.

Hihetetlenül szexi Jakabos Zsuzsanna

Fotó: GLAMOUR/ Panamyphoto

Fiús lányból szexi szépség

„Most is nagyon aktívak a napjaim, sok edzésem van, de elkezdtem új dolgokat is kipróbálni. Például a piláteszt. A mozgásra szükségem van, úszom is, csak már nem olyan intenzíven. Elképzelhető, hogy idén nem is indulok egyik versenyen sem, és meglátom, hogy hogyan tovább” – árulja el Jakabos Zsuzsa a GLAMOUR magazin júliusi-augusztusi számának címlapinterjújában.

Mint mondja, maga a versenyzés és a légkör már egyáltalán nem hiányzik neki.

„Az nagyon félelmetes érzés volt, amikor harminckét évesen azt éreztem, hogy életem végéig tudnám csinálni. Azt hittem, hogy egy idő után majd elég lesz, de mégis valami húzott, mert én szeretem ezt az életformát,

szeretem azt, hogy próbálok napról napra jobb lenni. Már nem vagyok fiatal az uszodában, de szívesen járok edzésekre. Nyolcéves korom óta az életem része, nem fogja kiváltani semmi, és ez szerintem teljesen rendben is van így.”

Az interjúban előkerül a szépség témaköre is, és Jakabos Zsuzsa őszintén mesél arról, hogy szerinte nincs olyan nő a Földön, akinek ne lenne valami baja magával.

„Nekem is kellett pár év, mire megszerettem magam. Különösebb titkom nincs, a hidratálásban hiszek, ami kívülről és belülről is fontos, tehát a megfelelő folyadékbevitelre is nagyon figyelek. A masszázsról azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége lenne rá!

A sportolóknál nyilván ez különösen fontos, de annak is nagyon jót tesz, aki folyamatos ülőmunkát végez. Ami még kiemelten fontos, az az alvás, van is egy gyűrűm, ami méri az alvásidőmet. Tudatosan figyelek a pihenésre, hogy ne zsigereljem ki a testemet. Szerencsére ma már köztudott, hogy az alvás mennyi mindennel összefügg, nem érdemes spórolni vele.”

A mentális egészség kapcsán úgy fogalmaz: „Most úgy érzem, hogy nagyon rendben vagyok. Egy úszó tényleg sokat van fejben egyedül, de ez rengeteget segít, hogy megoldd a problémáidat, legyőzd a démonjaidat, vagyis óriási személyiségfejlesztő hatása is van a sportnak. Nem utolsósorban pedig jókora magabiztosságot is ad. A versenysportnál különösen fontos, hogy mentálisan is rendben legyen minden, hiszen sokszor nagyon apró dolgokon múlik a siker.”