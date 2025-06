Szoboszlai Dominikék a felkészülés jegyében június 6-án Svédországot fogadják, majd Azerbajdzsán ellen lépnek pályára idegenben négy nappal később.

Csoboth Kevin új frizuráját Szoboszlai sem hagyta szó nélkül

Fotó: csobothkevinofficial

Szoboszlai Eminemnek nevezte a Csobothot

A magyar válogatott játékosai pedig hétfőn meg is érkeztek Telkibe, az edzőtábor helyszínére. A keret tagja a svájci FC St. Gallen légiósa, Csoboth Kevin is. A skótok elleni Eb-meccs hőse nem mindennapi frizurával jelent meg az edzőtáborban, amely miatt azonnal el is kezdődött a zrikálás.

Azt sajnos nem tudjuk, milyen jelzőkkel illették a csapattársak a megérkezésekor, ám Csoboth Instagram-oldalán ebből kaphattunk egy kis ízelítőt.

Szoboszlai Dominik a kiszőkített haj láttán csak ennyit írt a bejegyzéshez: „Eminem".

A Puskás Akadémia játékosa, Nagy Zsolt pedig a Dumb és Dumber – Dilibogyók című filmben szereplő Jim Carrey ikonikus séróját osztotta meg.

Csoboth Kevint nem kímélték a csapattársak

Fotó: csobothkevinofficial/Instagram

Ezekből is látszik, a hangulatra ezúttal sem lesz panasz a válogatott edzőtábor során.