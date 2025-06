A múlt héten – miután kiesett az Eastbourne-i versenyen –, Raducanu nem egy luxusautóval, hanem vonattal utazott vissza Londonba.

Ha kell, akkor vonatozik Emma Raducanu

Porsche nélkül vonattal Londonba

A hírek szerint saját maga vitte a táskáját, majd

a vasútállomáson kávézott az edzőjével, Mark Petcheyvel, valamint édesanyjával, Renee Zhaival.

A Porsche, amelyet a 2021-es US Open-győzelme után kapott, tavaly visszakerült a gyártóhoz – így Emma most a tömegközlekedést választotta. A The Sunnak a következőket nyilatkozta egy forrás:

„Ez mutatja, hogy a siker nem szállt a fejébe, Emma még mindig nagyon céltudatos és a földön jár. A vonat volt a leggyorsabb út Londonba, ezért ezt választotta, ahelyett, hogy egy autót kért volna, ahogyan más játékosok tennék.”

A héten Raducanu nyilatkozott arról is, hogyan alakult ki a kapcsolata a világ egyik legnagyobb sztárjával, Carlos Alcarazzal. A rajongók már régóta viccelődnek, hogy Raducanu és Alcaraz „egymásnak vannak teremtve”. Emma erre nevetve reagált:

„Örülök, hogy az internet jól szórakozik, és mindenki szórakoztatását szolgáljuk.”