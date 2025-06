Weisz Fanni életében óriási változást hoztak az elmúlt hónapok: immár 5 hónapja édesanya. A szépségkirálynőként és esélyegyenlőségi aktivistaként ismert modell egy eseményen mesélt a Borsnak arról, hogyan alakult át a mindennapjai ritmusa a kisfia születése óta.

Weisz Fanni

Fotó: Instagram

A modell azt is elárulta, hogy egy ideje nagy titkot rejtegetett – de most végre úgy érezte, eljött az ideje, hogy megossza a nyilvánossággal.

A Bors egy rendezvényen találkozott Weisz Fannival, ahol a modell őszintén beszélt az anyaságról.

A modell elmondta, hogy bár imádja az anyaság minden pillanatát, az első hónapok kifejezetten megterhelőek voltak számára.

„Őszinte leszek, egy picit besokalltam. Három hónapig csak a baba volt, ki sem léptem sehova – nyilván hideg is volt, tavasszal sem volt jó idő. Most már megbeszéltük az apukájával, hogy ő is még aktívabban részt vesz a felügyeletben, így én is ki tudok kicsit mozdulni” – mondta az újdonsült édesanya.

Bár a kezdeti időszak nem volt könnyű, mostanra a családnak beállt a ritmusa.

„Szépen beépült az életünkbe a gyermekünk, Beni. Az anyaságé most a főszerep, de próbálok visszatérni a munka világába. Hiányzott a pörgés az életemből – elég volt, hogy állandóan csak otthon vagyok a négy fal között. Pozitív érzéseim vannak, inspirált vagyok” – fogalmazott.

A modell azt is elárulta, hogy jelenleg egy saját kollekción dolgozik, fürdőruhákat, táskákat és unisex pólókat tervez, az egyes darabokat pedig jelnyelvi jelekkel díszíti.

További részletekről a Bors oldalán olvashat.