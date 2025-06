A vakáció során Jude és Jobe hajókiránduláson, SUP-ozáson is részt vettek, de éjszakai klubokban is feltűntek, ahol az egyik este a hollywoodi sztárszínésszel, Will Smith-szel is összefutottak. A Real Madrid játékosa természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös fotót készítsen az Oscar-díjas színésszel és egyik barátjával.