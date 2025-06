A 26 éves Mariah May az „NXT” elnevezésű eseményen mutatkozott be a WWE-ben, de névtelenül lépett szorítóba. A szőke szépséget a napokban hivatalosan is bejelentették, mint a szervezet új pankrátor sztárját, azonban elkövették azt a baklövést, hogy Blake Monroe-ként mutatták be.

Mariah May új néven indul a WWE-ben

Fotó: mariahmayx@instagram

Hatalmasat bakizott a WWE

Minderre azért volt szükség, mert a WWE szerette volna biztosítani a pankrátor nevének jogait, ezért új személyazonosságot kapott. Azonban a Blake Monroe művésznév nem aratott osztatlan sikert, ugyanis kiderült, hogy az eredeti Blake Monroe három évtizeddel ezelőtt több felnőttfilmet is forgatott.

A szőke pankrátor a bejelentésről készült videóban éppen a habfürdőt élvezi. A WWE imádottnak, szépségesnek és kecsesnek írja le Blake Monroe-t, aki a videó miatt rengeteg kritikát kapott, ugyanis a kommentelők azzal vádolják, hogy el akarja lopni a népszerű színésznő, Sydney Sweeney ötletét, aki már a fürdővizét is szappanként árulja a legvadabb rajongóinak.