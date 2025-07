Ivanović ügyvédje, Christian Schertz a német BILD-nek adott nyilatkozatában jelentette be, hogy a futballvilágbajnok és a teniszcsillag álompár különváltak. Az ok, amit ehhez megadtak, több, mint érdekes. "Kibékíthetetlen ellentétek" – így szól a levél, amelyet a dpa is megszerezett. Az ügyvéd kijelentette, hogy további nyilatkozatokat nem tesz, és kérte, hogy tartsák tiszteletben védence magánéletét – különösen a három gyermekével kapcsolatban. Eddig sem Ivanović, sem Schweinsteiger nem válaszolt a BILD megkeresésére a különválással kapcsolatban.

Németország álompárja végleg különvált

Fotó: ROMAN ZACH-KIESLING / APA-PictureDesk

Az álompár közös útjának hivatalosan is vége

Néhány hete derült ki, hogy Bastian Schweinsteigernek egy ideje új barátnője van. Az elmúlt hónapokban többször is pletykáltak házassági problémákról, aztán júniusban Schweinsteigert egy új hölgy mellett látták, és ezzel egyértelművé vált, hogy a házassága Anával végleg megromlott. Ana Ivanović mostani nyilatkozatával fontos lépést tett előre és tisztázta a helyzetet. Jelenleg a három kisfiával Mallorcán él, dolgozik, és úgy tűnik, némileg felszabadult. Nemrég Londonban is járt, ahol a wimbledoni teniszbajnokságon vett részt.

A BILD szerint Schweinsteiger sok időt tölt kettesben az új párjával. Július közepén a Bad Griesbachban rendezett golfversenyen röviden nyilatkozott is, akkor azt mondta: „Számomra személy szerint ezek most egy kicsit kihívásokkal teli időszakok.” Az együtt töltött évek alatt Ana és Bastian álompárnak számítottak, a Brax divatmárka reklámarcaként is sokat szerepeltek. A cég aztán június közepén a körülmények miatt megszüntette az együttműködésüket.