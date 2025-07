Azt mondja, a neveltetése miatt viszonylag gyorsan hozzászokott, és mire végzős lett, már ő is meztelenül jógázott a többiekkel az öltözőben.

A Sports Illustratedben is megmutatta bájait

Nem a Players-fotózás volt az első alkalom, hogy Brink a kamerák előtt villantott: tavaly a Sports Illustrated Swimsuit fürdőruhás különkiadásában is szerepelt, méghozzá hatalmas sikerrel. A dögös fotók azóta is keringenek a közösségi médiában – nem véletlenül.

Emellett a Skims kampányban is láthattuk már, és a párizsi divathéten is ott volt. A kosaras tehát modellként is komolyan számol önmagával.

Túl sok vörös szőnyeg, túl kevés rehabilitáció?

Brinknek egy éve, 2024 júniusában elszakadt az elülső keresztszalagja, azóta nem lépett pályára. Ezalatt viszont nem tétlenkedett: a divatvilágban aktívan jelen van, a párizsi divathétre is elutazott. Ez viszont nem mindenkinek tetszik: egy kritikus rajongó szerint „több időt tölt vörös szőnyegeken, mint gyógytornán”.