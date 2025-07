A híres Columbo hadnagy alakját idéző szobor nemcsak egy legendás tévészereplőnek állít emléket Budapest belvárosában, hanem egy különös „rokonságra” is utal: a 19. századi magyar politikus és újságíró, Falk Miksa neve és Peter Falk amerikai színész neve sokakat megihletett, még ha vér szerinti kapcsolat nem is bizonyítható. A valódi történet viszont Vas megyéhez is kötődik.

A Columbo hadnagyot alakító Peter Falk világszerte ismertté vált ballonkabátos nyomozófigurája révén. Budapesten, a Falk Miksa utcában álló szobor viszont nem csupán egy televíziós ikonra emlékeztet: neve kapcsán gyakran felmerül a kérdés, vajon rokonságban állt-e a 19. századi magyar író-politikussal, Falk Miksával. Bár erre nincs történeti bizonyíték, a névazonosság sokakat foglalkoztat írja a Vas Vármegyei Hírportál a VAOL. Peter Falk Falk Miksa a századforduló egyik meghatározó közéleti személyisége volt. Újságíróként, majd politikusként is komoly befolyást gyakorolt, a Pester Lloyd főszerkesztője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. A legenda szerint ő tanította magyarul beszélni Erzsébet királynét, azaz Sissit is. Képviselőként Kőszeg városát szolgálta, ahol elismerésül díszpolgárrá választották. Falk Miksa A vasi kötődés sem elhanyagolható: saját vagyonából támogatta helyi iskolák újjáépítését és felszerelését, így vált a térség megbecsült mecénásává. Falk Miksa neve ma is él a budapesti „régiségek utcájában”, amely csak a rendszerváltozás után nyerte vissza eredeti nevét.

