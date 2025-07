Faith Ward 22 éves, Új-Zélandon született, Wellingtonban, de gyermekkorától Ausztráliában, egészen pontosan Perth-ben élt. Profi táncosként dolgozott tengerjáró hajókon, mielőtt belevágott a válogatóba.

Faith Ward, a Dallas Cowboys első új-zélandi cheerleadere

Fotó: instagram.com/flexi_faith/

Faith Ward történelmi sikert ért el

A Dallas Cowboys cheerleaderei közé összesen hat újonc kerül be 2025-ben, Ward tehát első új-zélandiként, de a régióból is csak a harmadikként került be a csapatba.

„A válogatás brutális és könyörtelen volt, de az edzők a legjobbat akarták belőlem kihozni” – mondta Ward, aki a több ezer jelentkező egyike volt. A Dallas Cowboys NFL-szezonja szeptemberben kezdődik, és Faith már készül a legendás csapattal, ugyanis minden hazai meccsen több mint 90 000 nézőt figyeli majd az AT&T Stadionban.

