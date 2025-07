Kiderült, mi okozta Hulk Hogan halálát

Hogan – polgári nevén Terry Gene Bollea 2025. július 24-én halt meg floridai otthonában. A helyszínre kiérkező mentősök már nem tudtak segíteni rajta – írja a Daily Star.

Hulk Hogan 1997-ben.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Hulk Hogan titkolta milyen betegségekben szenved

Hulk Hogan hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött, nem sokkal halála előtt komoly nyakműtétje is volt. A pankrátor májusban átesett egy nyaki műtéten, amely után komplikációk léptek fel, de akkor még gyors felépülésről számoltak be. Utolsó nyilvános megjelenése egy fotózás volt Florida kormányzójával, Ron DeSantisszal. A halottkémi jelentés feltárta, hogy szívritmuszavarral és krónikus leukémiával is küzdött, amelyekről élete során soha nem beszélt nyilvánosan.

A végzetes napon otthonában kapott szívrohamot, majd a kórházban hunyt el.

Vita a temetés körül

A családtagjai között vita alakult ki arról, milyen ruhában temessék el a legendát. Egyesek egy elegáns fekete öltönyt szeretnének, míg mások szerint ikonikus piros-sárga ringruhájában lenne méltó a búcsú. Lánya, Brooke a formálisabb temetést támogatja, míg fia, Nick apja birkózói karakterét ünnepelné a szertartáson. Barátai szerint ő maga sem akarna „unalmas öltönyt viselni a túlvilágon".

Hulk Hogan hosszú pályafutása alatt a profi pankráció egyik legnagyobb ikonja lett, nemcsak a ringben, hanem a média világában is ismert és kedvelt személyiség volt.