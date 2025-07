Joao Felix csak az elmúlt két és fél évben futballozott az Atlético Madridban, a Barcelonában, a Chelsea-ben és az AC Milanban is, azonban a csodagyerekként elkönyvelt portugál támadó egyik csapatban sem tudott maradandót alkotni. A 25 éves játékosnak 2031-ig van szerződése a Chelsea-nél, azonban Enzo Maresca vezetőedző már közölte vele, hogy nem tart igényt a szolgálataira, így Joao Felix a klubvilágbajnokság helyett szépséges barátnőjével, a kolumbiai Valentina Rueda Velezzel tölthette a nyarat – na meg persze csapatkereséssel.

Joao Felix barátnője korábban már levideózott egy UFO-t

Fotó: Avalentinarueda.v@Instagram

A kolumbiai szépség idén kezdett el randizni a portugál válogatott focistával, de már korábban is szert tett némi hírnévre, amikor feltűnt a Netflix 'Too Hot to Handle" című társkereső műsorában.

Joao Felix barátnője már UFO-t is látott

Valentina Rueda Veleznek közel 133 ezer követője van az Instagramon, amit nem csak az elképesztő idomainak köszönhet, hanem annak is, hogy 2023-ban készített egy videót látszólagos UFO-észlelésről. A Ripost azt írja, hogy az Instagram-sztoriban megosztott videóban a kolumbiai szépség 20 000 láb magasságban repül a ragyogó, kék égbolt alatt. Körülbelül tíz másodperc elteltével a videó jobb oldalán egy kis fekete pont jelenik meg. Egy korong alakú csészealj száguld el a pilótafülke mellett, majd oldalra dől, mielőtt elsuhan Valentina gépe mellett. A klip a valaha rögzített egyik legjobb UFO-észlelésként vonult be a köztudatba.