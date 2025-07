A Washington Openen rendezett mérkőzés után Kalinszkaja kiskutyája, Bella is csatlakozott a gazdájához a pályán.

Anna Kalinszkaja a cuki kiskutyája társaságában ünnepelte a döntőbe jutást

Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pályára rohant Anna Kalinszkaja cuki kiskutyája

A barátságos kis állat vidáman szaladgált a salakon, farkát csóválva követte Kalinszkaját, majd a közönség tapsvihara közepette a magasba emelte a boldog győztes.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Bella a pályára lépett: már a negyeddöntő után is megjelent, amikor gazdája legyőzte Clara Tausont. A 10 hónapos kutyus külön "akkreditációval" rendelkezik, vagyis hivatalosan is a torna vendége.

A key part of Team Kalinskaya this week 🐶 #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/gDETYB6N09 — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) July 26, 2025

A rajongók azonnal beleszerettek Bella bájába – az internet tele lett lelkes kommentekkel:

„Ez annyira aranyos!” – írta egyikük.

Egy másik így fogalmazott: „Szerelmes vagyok… a kutyájába.”

Sőt, valaki odáig ment, hogy azt mondta: „Már csak a kutyáért is megérdemli a tornagyőzelmet!”

Nos, ez nem jött össze, Anna Kalinszkaja ugyanis két szettben kikapott a döntőben (6-1, 6-2) a 22 éves Leylah Fernandez ellen vasárnap, így nem tudta megszerezni első WTA egyéni címét.

A Tennis Channelnek adott nyilatkozatában a Kalinszkaja elmondta:

Ő az én kisbabám, Bella. A kabalám. Tíz hónapos, és nagyon jó kutyus. Imádok kutyamami lenni – már három kutyám van! Óriási boldogságot hoznak az életembe.

Hozzátette, Bella már az előszezon alatt is gyakran elkísérte az edzésekre, így most remekül viselkedik a meccsek alatt is: „Nagyon türelmes, igazi angyal.”

A gyönyörű orosz teniszezőnő, Anna Kalinszkaja korábban a botrányhős ausztrál játékos, Nick Kyrgios barátnője volt, tavaly azonban a Grand Slam-győztes olasz klasszis, Jannik Sinner kedvese lett. A 25 éves szépség nem csak a pályán sikeres, a közösségi médiában is megőrülnek érte a követői, akiket rendszeresen lenyűgöz a szexi fotóival.