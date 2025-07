A kitiltás miatt Jones kénytelen volt visszatérni korábbi egyetemére, a Louisiana State University-re, hogy ott folytassa az edzéseit. Emellett jelentős anyagi terhet is jelent számára a helyzet, mivel az orvosi kezelések költségeit saját zsebből kell fedeznie, amelyeket körülbelül 34 000 dollárra becsül.

Világbajnok, olimpiai negyedik

Lolo Jones kiemelkedő karriert futott be gátfutóként: kétszeres fedett pályás világbajnok, 2010-ben pedig megdöntötte az amerikai 60 méteres gátfutó rekordot. Két olimpián is indult, 2008-ban Pekingben a 7., 2012-ben Londonban pedig a 4. helyen végzett 100 méteres gátfutásban. Téli olimpián is versenyzett a bobcsapat tagjaként, így mindkét sportágban képviselte a játékokon az Egyesült Államokat.