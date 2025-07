Luke Littler remek meccsen győzte le 18-13-ra James Wade-et a vasárnapi fináléban, s ezzel végre meglett neki az úgynevezett Triple Crown, vagyis hármas korona, amit a dartsvilágbajnokság, a Premier League és a World Matchplay megnyerésével lehet elérni. Az ifjú zseni ezzel csatlakozott a Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson és Luke Humphries alkotta legendás ötöshöz.

Luke Littler legendás társaságba került a hétvégi győzelmével

Fotó: Taylor Lanning/PDC/Facebook

Luke Littler boldogága

Hogy mégsem emiatt került címlapra, arról egy bizonyos hölgy, Faith Millar tehet. A 19 éves kozmetikus februárban találkozott Littlerrel, és bár eleinte tagadták, hogy barátságnál több lenne köztük, a hétvégi versenyen hivatalosan is elismerték a kapcsolatukat. A trófeaátadó utáni színpadi interjú során Polly James, a Sky Sports riportere kijelentette, hogy éppen Littler szüleit és barátnőjét mutatják a kivetítőn, az ifjú sztár pedig bólintással ismerte el a kijelentés igazságtartalmát.

– Annyira boldog vayok! Azt hiszem, egy kicsit idegesek voltak az elmúlt héten, köszönhetően az edzéseimnek és a meccseimnek. De örülök, hogy tíz napot tölthettem Blackpoolban, és hogy győztesen távozhatok – mondta Littler.

A pár már a negyeddöntőt megelőzően is csókot váltott egymással, míg a finálé után Littler felhívta a színpadra a barátnőjét, hogy ott közösen fotózkodjanak a Phil Taylor-trófeával.

Faith Millar és Luke Littler a Phil Taylor-trófeával

Fotó: dailymail.co.uk

Luke Littler családja és barátnője

Fotó: dailymail.co.uk

Littler tavaly nyáron szakított akkori barátnőjével, Eloise Milburnnel, utána pedig arról beszélt, zaklatják őt a nők: szerinte az őt megkereső lányok nagy része csak a pénze miatt szeretne vele lenni. Most úgy tűnik, végre megtalálta a boldogságot Millar oldalán, aki már korábban is elkísérte több versenyre is az angol zsenit.