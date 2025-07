Megan Thee Stallion, avagy hivatalos nevén Megan Jovon Ruth Pete 30 éves amerikai rapper énekes- és színésznő, aki Texasban született. A szintén nemrég Texasba igazolt sztárkosaras, Klay Thompson és az énekesnő Amerika legújabb sztárpárja.

Megan Thee Stallion és Klay Thompson egy jótékonysági eseményen

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Megan Thee Stallion 2019-ben lett világhírű

A hölgy a Hot Girl Summer című slágerével robbant be, majd Beyoncéval és a Cardi B-vel is volt közös munkája. Több Grammy-díjat is nyert, 2021-ben ő lett a legjobb új előadó. Színésznőként is feltűnt már, szerepelt a She-Hulk filmben.

Megan Thee Stallion és Klay Thompson kapcsolatáról 2025 júliusában kezdtek el cikkezni. Klay Thompson korábban a Golden State Warriors játékosaként szerzett bajnoki címeket, jelenleg a Dallas Mavericks játékosa. A sztárpár már jelent meg közösen nyilvános eseményen, és Stallion többször tett már félreérthetetlen utalásokat az ötszörös NBA All-Star játékossal kapcsolatban, aki nyáron igazolt Dallasba.

Megan Thee Stallion és Klay Thompsonnak már van közös képe is, a pár kézen fogva érkezett és pózolt a vörös szőnyegen, illetve Thompson már képet is megosztott magukról, de közös, edzős videójuk is készült már.

