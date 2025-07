A szexi amazon amatőr kick-bokszolóként és thai-boksz harcosként vált világszerte ismertté, és számos nemzeti, Európa- és világbajnokságon szerzett érmet. A profik között először 2009-ben lett világbajnok, amikor megnyerte az ISKA női szuper nagyváltósúlyú bajnokságot, majd a következő évben két újabb vb-címet tett fel a listájára, amikor a kick-boksz és a thai-boksz szabályai szerint is megnyerte a World Kickboxing Federation (WKF) női szuper nagyváltósúlyú bajnoki övét. Nem is csoda ezek után, hogy a beceneve a ringben "a vadász" lett.

A szexi amazon pihenés közben

Fotó: Lena Ovchynnikova Instagram-oldala

A szexi amazon MMA-ra váltott

Ovchynnikova 2006-ban mutatkozott be a profi ketrecharcosok között, rögtön egy győzelemmel, sőt, első nyolc mérkőzését be is húzta az ukrán sztár. A következő nagy lépése ez ügyben az volt, amikor 2016-ban a Bellatorhoz szerződött, és az első négy meccsén 2-2-re végzett a promócióban. Nem mellesleg ő lett az első pehelysúlyú női versenyző, aki az amerikai szervezet fő kártyáján szerepelhetett.