A Manchester United új igazolása, Matheus Cunha és felesége, Gabriela szívhez szóló döntést hoztak második gyermekük születésével kapcsolatban.

Matheus Cunha feleség hamarabb szülte meg a második gyereküket, hogy a focista is ott lehessen a nagy napon

Fotó: Matheus Cunha/Instagram

Cunha miatt szült hamarabb a felesége

Cunha felesége, aki jogászként dolgozik, úgy döntött, hogy orvosai tanácsára előrehozza a császármetszés időpontját, hogy férje jelen lehessen a kislányuk, Liz születésénél, majd csatlakozhasson új csapatához az előszezon amerikai túráján.

A házaspár az Instagramon osztott meg megható képeket újszülött lányukról, Lizről és öt éves fiukról, Leviről. A 62,5 millió fontért szerződtetett brazil támadó a kórházi ruhában látható fotókon, valamint egy megható üzenetben köszöntötte családja legújabb tagját: „Hello világ, én vagyok Liz. Most már négyen vagyunk. Nagyon áldottnak érzem magam. Hálás vagyok Istennek mindenért.”

Cunha új csapattársai, köztük Bruno Fernandes és Joshua Zirkzee, valamint a Manchester United korábbi védője, Rio Ferdinand is gratuláltak a családnak.

A fiatal futballista júniusban igazolt a Wolverhampton Wandererstől a Manchester Unitedhez, miután az angol sztárcsapat kivásárolta szerződéséből. A pár közeli ismerőse azt nyilatkozta:

Gabriela tudta, mennyire fontos Matheus számára, hogy részt vegyen az előszezon túrán, és megismerje új csapattársait a szezon kezdete előtt. Mindent megbeszéltek kettesben, majd az orvosokkal egyeztetve előjegyezték hétfőre a császármetszést, hogy Matheus ott lehessen mellette.

Cunha már be is mutatkozott a Manchester United színeiben, a Leeds elleni felkészülési mérkőzésen Stockholmban. A csapattal ezt követően Chicagóba utazott, ahol három további meccset játszanak a West Ham United, a Bournemouth és az Everton ellen, mielőtt augusztus 9-én, a Fiorentina elleni meccsen visszatérnek az Old Traffordra. Az angol bajnokságot augusztus 17-én az Arsenal ellen kezdik meg.

Cunha és Gabriela tavaly májusban keltek egybe Natal városában, Brazíliában. A játékos ezt a napot is nagyon meghatónak nevezte: „Nagyon érzelmes volt. Sokat sírtam! Ott volt a családom, a fiam... gyönyörű volt. A feleségem csodálatos. Csodálatos pillanat volt!”