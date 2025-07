Sabrina Tabakovic, aki Sabrina Rosopulo néven született Münchenben, korábban részt vett a Germany’s Next Topmodel című műsorban, már több éve Haris Tabakovic párja. Haris Svájcban született, de végül Bosznia–Hercegovina válogatottjában szerepel, 2024 óta a bosnyák nemzeti csapat játkosa.

Sabrina Tabakovic modellként dolgozik

Fotó: instagram.com/sabrina_tabakovic/

Tabakovic klubváltását nem értette Sabrina

Sabrina Instagramon jelentette be, hogy a férje csapatot vált, méghozzá egy Whatsapp üzenetet tett ki, amiben arról beszélgetnek, hogy máris pakolni kell, mert a férjre orvosi ellenőrzés vár. A csatár üzenetben kérdezte meg hogy telik az asszony napja. Sabrina leírta, hogy kerékpározott, majd ebédelt. Ekkor sokkolt Tabakovic.

Tabakovic előző szezonja cseppet sem volt tökéletes. A Bundesligában 22 meccsen csak 3 gólt lőtt, s a Német Kupában is csak egyszer talált be. Ezért is adta őt most kölcsön a Hoffenheim.

