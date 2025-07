Paula Badosa és Sztefanosz Cicipasz nehéz napokon van túl, hiszen mindketten kiestek a wimbledoni tenisztorna első fordulójában, ráadásul sajtóhírek szerint a románcuk is zátonyra futott.

A két sztárteniszező, Paula Badosa és a Sztefanosz Cicipasz már nem alkot egy párt

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Ismét szakított a teniszező álompár

A világranglista korábbi második helyezettje, Paula Badosa a 2023-as Roland Garroson vallotta be, hogy egy párt alkotnak a görög Sztefanosz Cicipasszal. A két teniszező Tsitsidosa néven egy közös Instagram-oldalt is létrehozott, ahová a közös fotókat töltötték fel, a rajongók pedig egyenesen imádták a sztárpárt, akik elmondásuk szerint nem csak legjobb barátok, hanem lelki társak is.

Tavaly májusban, alig egy év után aztán bejelentették, hogy szakítanak, de sokáig nem bírták egymás nélkül és mindössze három héttel később már újra együtt voltak.

„Úgy döntöttem, hogy tartok egy kis szünetet, ám néhány hét után rádöbbentem, hogy mennyire intenzív a szerelmünk. Együtt vagyunk, és nagyon jól megvagyunk” – indokolta meg akkor a görög teniszező, hogy miért változott meg az álláspontjuk néhány hét leforgása alatt.

A wimbledoni női teniszverseny egyik legnagyobb meglepetése Paula Badosa kiesése volt

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az elmúlt hónapokban még úgy tűnt, hogy a két sztárteniszező viharos kapcsolata rendeződött, ám a spanyol sajtó azt állítja, ismét zátonyra futott a románcuk, mindezt pedig azzal indokolva, hogy állítólag kikövették egymást a közösségi médiában, sőt Wimbledonban sem látták őket együtt a héten. A szakítást egyelőre egyik fél sem erősítette meg, mindenesetre nagy kérdés lesz, hogy ezek után az augusztusi US Openen elindulnak-e együtt vegyes párosban, vagy sem.

A néhány hete még top 10-ben szereplő Badosa sérülés miatt kénytelen volt visszalépni a berlini tenisztorna negyeddöntőjében, majd Wimbledonban a kilencedik kiemeltként nagy meglepetésre kikapott a hazai közönségkedvenc, Katie Boultertől, így már az első fordulóban búcsúzott. Cicipasz mélyrepülése is tovább folytatódott a legrangosabb Grand Slam-versenyen, ugyanis két szett után, hátsérülés miatt kénytelen volt feladni a francia Valentin Royer elleni összecsapását. A 2019-ben világbajnok, korábban Melbourne-ben és Párizsban is Grand Slam-döntős játékos idén eddig csak egy GS-mérkőzést tudott megnyerni, a tavalyi Garros-negyeddöntője óta pedig összesen kettőt, így elképzelhető, hogy a US Openen már nem lesz kiemelt.