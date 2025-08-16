Alana Walker Chicagóban született és előbb a Northwestern University (2017–2021), majd a University of Virginai játékosa volt. 2018-ban csapata harmadik legjobb pontszerzője volt, ahogy 2019-ben is. A 2021/2022-es szezonban csapata egyetlen játékosaként minden szettet a pályán töltött.

Alana Walker szeret kitűnni atömegből

Fotó: instagram.com/alanawalker14

Alana Walker nemcsak a pályán hódít

Alana Walker 1998-ban született, édesapja Antoine Walker. Alana a középiskolában kezdett röplabdázni, csapataival városi, körzeti és regionális bajnoki címeket is nyert. Alana aktívan jelen van a közösségi médiában is: Instagramon több mint 160 000 követője van, és influencer-karriert fontolgat. Alana apja második házasságából született, van egy testvére, Crystal Walker.

A korábbi röplabdázó édesapja, Antoine Walker egyelőre sokkal ismertebb, mint a lánya. Antoine szintén Chicagóban született, a University of Kentucky csapatával NCAA-bajnoki címet nyert, majd az 1996-os NBA-drafton a Boston Celtics választotta ki az első kör 6. helyén.

Walker háromszoros NBA All-Star, 2006-ban a Miami Heat csapatával NBA-bajnoki címet nyert, Dwyane Wade és Shaquille O’Neal társaként. Karrierje során összesen hat NBA-csapatban játszott, köztük a Dallas Mavericks és a Minnesota Timberwolves színeiben is.

Pályafutása végén anyagi problémákkal küzdött, és 2010-ben visszavonult a profi kosárlabdától. Azóta több televíziós műsorban és elemzőként is szerepelt, valamint előadásokat tart fiatal sportolóknak a pénzügyi tudatosság fontosságáról.

Galéria Alana Walker legjobb képeiből: