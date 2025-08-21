A szezon közepén ugyanis Alica Schmidt elkapta a koronavírust, még közvetlenül a német bajnokság kezdete előtt. Bár a világ már túllépett a járvány legsúlyosabb időszakán, a betegség Schmidt szervezetét is megtörte. A fertőzés miatt nem tudta visszanyerni a régi formáját, és bár szíve szerint még augusztus végén is rajthoz állt volna, belátta: nincs értelme tovább erőltetni.

Alica Schmidt Thaiföldön igyekszik új erőre kapni

instagram.com/alicasmd

Egyszerűen nem sikerült lábra állnom rendesen, nem lett volna értelme újabb versenyeket futni

– mondta követőinek egy Instagram-videóban.

Pedig a szezon elején még lelkes volt: a dortmundi fedettpályás német bajnokságon, február 21-23. között 800 méteren indult el, és 2:09,90-es idővel a negyedikként ért célba. Ez volt az utolsó versenye a COVID-fertőzés előtt, és bár kicsivel lemaradt a dobogóról, még megvolt benne a fejlődési potenciál.