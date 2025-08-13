Live
Alisha Lehmann, a világ legdögösebb női futballistája egy szezon után távozik a Juventus csapatától. A 26 éves Alisha Lehmann tavaly érkezett az angol Aston Villa csapatától, és az első szezonjában duplázni tudott a torinói klub játékosaként. A világ legdögösebb női futballistájának tartott Alisha Lehmann egy szezont követően úgy döntött, hogy távozik a Juventustól és a Como csapatában folytatja pályafutását.

„Egy szezon és két megnyert trófea után Alisha Lehmann búcsút int a Juventusnak, és a Como csapatához szerződik. Lehmann, aki 2024 júliusában érkezett Torinóba az Aston Villától, összesen 22 alkalommal lépett pályára a Juventus női csapatában. A 2024/25-ös szezon nyitómérkőzésén, a Sassuolo elleni idegenbeli találkozón debütált a Bianconeri színeiben, és ezt az alkalmat meg is ünnepelte két Serie A-gólja közül az elsővel” – olvasható a Juventus közleményében.

Alisha Lehmann (Juventus FC Women) looks on during the preseason friendly match between Borussia Dortmund and Juventus at Rote Erde, Dortmund, Germany on August 10, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Alisha Lehmann távozik a Juventustól
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Alisha Lehmann a közösségi oldalán érzelmes bejegyzéssel búcsúzott

Lehmann háláját fejezte ki a klubnak és a szurkolóknak. A svájci válogatott játékos a távozását nagyon nehéz döntésnek nevezte.

„Szeretném megköszönni ezt a csodálatos évet, különösen a csapattársaimnak és a csodálatos szurkolóknak. A kemény munkát, amit belefektettünk és a címeket, amiket a csapattal nyertünk, soha nem fogom elfelejteni. Nem csak csapattársak voltunk, hanem egy család, és életre szóló barátságokat kötöttem. Nagyon nehéz döntés volt elhagyni egy ilyen csodálatos klubot és a hozzám közel álló embereket. Ennek a klubnak, ennek a csapatnak és ezeknek a szurkolóknak mindig különleges helye lesz a szívemben” – írta az Instagramon a svájci sztárjátékosa, akinek a bejegyzését több mint 218 ezren kedvelték.

A bejegyzést kedvelők között volt volt barátja, a brazil Douglas Luiz is, akivel Lehmann májusban szakított négy év után. A brazil középpályás is minden bizonnyal távozik majd a Juventustól, nagy valószínűséggel visszatér majd a Premier League-be, ugyanis az Everton és a West Ham United is érdeklődik iránta.

Lehmann a hazai Európa-bajnokságon 10 percet kapott, így megalázó szerepkörbe kényszerült a svájci válogatott.

