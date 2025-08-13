„Egy szezon és két megnyert trófea után Alisha Lehmann búcsút int a Juventusnak, és a Como csapatához szerződik. Lehmann, aki 2024 júliusában érkezett Torinóba az Aston Villától, összesen 22 alkalommal lépett pályára a Juventus női csapatában. A 2024/25-ös szezon nyitómérkőzésén, a Sassuolo elleni idegenbeli találkozón debütált a Bianconeri színeiben, és ezt az alkalmat meg is ünnepelte két Serie A-gólja közül az elsővel” – olvasható a Juventus közleményében.

Alisha Lehmann távozik a Juventustól

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Alisha Lehmann a közösségi oldalán érzelmes bejegyzéssel búcsúzott

Lehmann háláját fejezte ki a klubnak és a szurkolóknak. A svájci válogatott játékos a távozását nagyon nehéz döntésnek nevezte.

„Szeretném megköszönni ezt a csodálatos évet, különösen a csapattársaimnak és a csodálatos szurkolóknak. A kemény munkát, amit belefektettünk és a címeket, amiket a csapattal nyertünk, soha nem fogom elfelejteni. Nem csak csapattársak voltunk, hanem egy család, és életre szóló barátságokat kötöttem. Nagyon nehéz döntés volt elhagyni egy ilyen csodálatos klubot és a hozzám közel álló embereket. Ennek a klubnak, ennek a csapatnak és ezeknek a szurkolóknak mindig különleges helye lesz a szívemben” – írta az Instagramon a svájci sztárjátékosa, akinek a bejegyzését több mint 218 ezren kedvelték.

A bejegyzést kedvelők között volt volt barátja, a brazil Douglas Luiz is, akivel Lehmann májusban szakított négy év után. A brazil középpályás is minden bizonnyal távozik majd a Juventustól, nagy valószínűséggel visszatér majd a Premier League-be, ugyanis az Everton és a West Ham United is érdeklődik iránta.

Lehmann a hazai Európa-bajnokságon 10 percet kapott, így megalázó szerepkörbe kényszerült a svájci válogatott.

