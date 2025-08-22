Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Carlos Alcaraz még hétfőn Cincinnatiben nyert tornadöntőt, mondjuk a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy olyan bántóan sok időt nem kellett a pályán töltenie ehhez, mert a világelső Jannik Sinner az első szett végét sem várta meg, betegsége miatt feladta a finálét. A spanyol klasszis ezután letudta a kötelező köröket, majd egy magángéppel New Yorkba repült, hogy kevesebb mint egy nappal a döntő után ezer kilométerrel arrébb ismét ütőt ragadjon. Az ötszörös Grand Slam-bajnok teniszező nem akarta cserben hagyni a US Open vegyes páros versenyén Emma Raducanut, ez pedig felerősítette azokat a pletykákat, melyek szerint a 22 éves klasszis szeretné, ha a brit játékos a pályán kívül a magánéletben is a párja lenne. Nem is kérdés, ezzel ők lennének a teniszvilág új álompárja.

A teniszvilág új álompárja lehetnének

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Vajon ők lehetnek az új álompár?

Kettejük története kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Raducanu többször is feltűnt Londonban, illetve Wimbledonban Alcaraz meccsein, de ha kérdezték, mindig hangsúlyozta, hogy csupán jó barátok Alcarazzal. „Azt hiszem, az emberek sokkal kíváncsibbak arra, mi van velünk, mint bármilyen tenisszel kapcsolatos eredményre vagy hírre. De a magánéletemet megtartom magamnak. Ugyanakkor mindig vicces, amikor az emberek megpróbálnak kideríteni valamit, de én megpróbálok nem belelátni többet ezekbe a dolgokba.” – mondta Raducanu.

Alcaraz azonban egyáltalán nem titkolta, hogy azonnal Raducanut kérte fel partnernek a rendhagyó tornára, és a sűrű menetrend sem tántorította el a spanyolt a közös játéktól. Emma Raducanu és Carlos Alcaraz párosa végül kikapott, a Jack Draper, Jessica Pegula kettőstől, 4:2, 4:2-re arányban.