Anatoly, a takarító, eredeti nevén Vlagyimir Smondenko az ukrán erőemelő nevét a TikTok, YouTube és más közösségi média platformokon világszerte milliók ismerik vicces átverős videói (prank), tréfái, és csínytevései révén.
De ki is ő valójában, és miben rejlik a sikere? Anatoly, a takarító, valójában Vlagyimir Smondenko néven született 1999-ben Ukrajnában, egy alig 200 fős Kristopovka nevű faluban, egy szarvasmarhafarmon. Gyermekkorát mélyszegénységben töltötte, és már fiatalon szorgalmasan keresett kiutat a nehéz körülmények közül. Az internethez csak 14 éves korában jutott először hozzá – ekkor fedezte fel a testépítés, erőemelés és a közösségi média világát.
A hobbija már ekkor az edzés volt, de pénz és felszerelés hiányában szovjet traktoralkatrészekből, fából és betonból készített súlyzókat, hogy fejlessze magát. Tinédzser éveiben komolyabban is foglalkozott az erőnléti edzésekkel, majd beiratkozott a kijevi egyetemre, ahol egyszerre dolgozott futárként, pincérként, s mellette este tízkor jutott csak le az edzőterembe.
15 éves korában Vlagyimir napi hétszer evett túrót és tojást, és osztálytársai kigúnyolták, amiért zabpelyhet vitt az iskolába. Kitartása pedig meghozta gyümölcsét: 18 évesen megnyerte első erőemelő versenyét – a követőtábora pedig gyorsan gyarapodni kezdett.
A takarító erőemelő ugyanis igazi social media sztár lett. Kreatív tartalmai nem csupán az Instagramon és Facebookon, de leginkább a TikTok és a YouTube platformján robbantak nagyot. Anatoly vicces- és prank videói az edzőtermi életet és az emberek reakcióit mutatják be egyedi, humoros formában.
Anatolyt több mint 21 millióan követik TikTokon. Tartalmai között megtalálhatók a legjobb TikTok videók, amelyek rendszeresen bekerülnek a vicces videók top 10-es listájába. Gyakran visszatérő motívum, hogy öregembernek vagy különc takarítónak öltözve (Anatoly, a takarító) lép be az edzőterembe, s amikor a "profi sportolók" féltik az emeléstől, hihetetlen súlyokat mozdít meg, először mindenkit átverve.
Az ukrán sztár YouTube-csatornáján is népszerűek az átverés videók, például amikor egy 32 kg-os felmosóval, „a világ legnehezebb mopjával” döbbenti le a konditerem vendégeit. A YouTube-on több videója is eléri a több milliós nézettséget, bemutatva a legjobb vicces videók és gym prank ötletek széles repertoárját.
Emellett természetesen az Instagram és Facebook platformokra is feltölt rövid tréfákat az edzőtermi hétköznapokból, tovább növelve népszerűségét és elérését.
Anatoly karakterének középpontjában a "kész átverés" varázsa, az önironikus humor, a váratlan erő, valamint a közösségi média trendek kreatív felhasználása áll. Ő az, aki egy pillanat alatt megváltoztatja a konditermek hangulatát – szerény vagy ügyetlen takarítónak, öregúrnak vagy akár béna edzőnek adja ki magát, majd ledöbbenti a körülötte lévőket lenyűgöző erejével.
Jellegzetes mondatai, mint például a tört angolsággal kiejtett „Ájm dö beszt klínör hír” (Én vagyok itt a legjobb takarító) vagy „Iz it for legz? (Lábra jó lesz)”, szinte mémként terjednek tovább a közösségi médiában.
Utóbbi mondat gyakran elhangzik humoros videóiban, miközben Anatoly karaktere megnéz egy gyakorlatot, majd teljesen félreérti a célt, és mindig megpróbálja lábgyakorlatként végrehajtani, még akkor is, ha például az egy bicepszgyakorlat lenne.
Anatoly nemcsak világszerte ismert, de a közösségi média felületeken elért sikerével milliomos is lett. Saját étrend- és edzésterveket kínál online, saját márkás étrend-kiegészítői és szponzori együttműködései is vannak.
Az ukrán erőemelő gyakran oszt meg tippeket az erőnléti edzésekhez, saját programokat árul, és inspirálja követőit az egészséges életmódra. Az „erőemelés vs súlyemelés” témában is gyakran nyilatkozik, bemutatva, mi különbözteti meg ezt a két sportágat, illetve hogyan épülnek fel saját edzései.
Anatoly 181 centiméter magas és 78 kiló. Ehhez képest tényleg embertelen súlyok megmozgatására képes. Karrierjének legjobb felhúzása 290 kilogramm, ami a saját testsúlyának majdnem a négyszerese. Guggolásban 210 kiló a személyes rekordja (a testsúlyának 2,7-szerese), fekvenyomásban pedig 145 kiló (a testsúlyának 1,8-szorosa).
Mi a siker kulcsa?
Vlagyimir vagyonát – aki az az orosz-ukrán háború kitörése után költözött Dubajba, és forgatta le közkedvelt átverős edzőtermi videói nagy részét – még 2023-ban másfél millió angol fontra (mintegy 675 millió forint) becsülték.
Azóta a becsült vagyona jelentősen megnövekedett a közösségi média és az üzleti tevékenységei révén. A legfrissebb, 2025-ös pénzügyi elemzések alapján a szakportálok és pénzügyi magazinok szerint vagyona legalább 2-3,5 millió font közé tehető, de csak a közösségi médiás és termékértékesítési bevételeket veszik figyelembe.
A legfrissebb, 2025-re vonatkozó becslések, amelyeket a YouTube-tartalmak, saját étrend-kiegészítő márkája (Arriba Nutrition) és egyéb platformjai eredményeznek, már 7,5-15 millió font közé helyezik a valós vagyont. Ez tartalmazza a szponzorációkat, hirdetésből és eladásból származó, valamint saját márkájának bevételeit is.
A nagy különbség a becslések között abból fakad, hogy az egyes portálok csak egy-egy részbevételre, míg mások a teljes brandértékre támaszkodnak. Proaktív üzleti tevékenységeinek (több YouTube-csatorna, Instagram, TikTok, saját márkás termékek) köszönhetően jelentős és folyamatosan növekvő vagyonnal rendelkezik, amivel nemzetközi szinten is a legnagyobb influenszerek közé sorolható.
A magyar TikTokon és Facebookon szintén óriási népszerűségnek örvend. Létezik több, specificikusan magyar gyűjtőoldal, amely a „vicces átverések” témában válogat Anatoly, a takarító tartalmai közül.
Ha azt kérdezzük, mi az a prank, az ő legjobb vicces videói pontosan megmutatják ezt a műfajt
Az Anatoly néven ismert erőemelő képe, ahogy moppal vagy szemetes zsákkal lép a konditerembe, mára mémmé vált a fitness közösségben. A „fake weight” vagy „legjobb prank videók” keresések mind hoznak fel róla tartalmat, és a „kész átverés” szavakhoz is szorosan kötődik.
Mi az a prank?
A prank egy olyan átverés, vicces csínytevés, amelyben valakit váratlan helyzetbe hoznak, és annak reakciója adja a poén fő forrását. Anatoly videói tökéletes példák a minőségi átverésekre.
Vicces videók top 10 Anatolytól:
Az edzésprogramja nem hagyományos bodybuilder típusú, hanem egyértelműen az erőemelés és a funkcionális erő fejlesztésére koncentrál. Ez a módszer kiemelt hangsúlyt fektet a három fő erőemelő gyakorlatra: guggolás, fekvenyomás, felhúzás (deadlift), valamint az ezek kiegészítését szolgáló, segédgyakorlatokra és a regenerációra is.
Az edzés nem csak izomnövelésről szól: Anatoly nagy hangsúlyt fektet az inak, szalagok és kötőszövetek erősítésére. Olyan technikákat alkalmaz, amelyek elősegítik a robbanékonyságot és a gyors regenerációt. Gyakoriak a kisebb testsúly melletti nagy súlyos gyakorlatok – ez a funkcionalitás elsőbbségét mutatja szemben a testépítő jellegű munkával.
Gyakran ismételt tanácsok Anatolytól:
Ez az egyik védjegye lett, hogy minden edzőtermi prank videóban ügyetlen takarítónak adja ki magát. Pontosan azért, mert szerény környékről indulva vált a nemzetközi közösségi média sztárjává.
A tréfamester takarító tökéletesen egyesíti a meglepetés erejét a humorral és az átverés (prank) műfaj legjobb eszközeivel. Smondenko alapötlete az volt, hogy eljátssza a látszólag ügyetlen, szerény, háttérben dolgozó takarítót vagy idős embert az edzőteremben, akit mindenki alábecsül. Ez a szerep azért működik ilyen jól, mert a nézők és a jelenlévők egyaránt meglepődnek, amikor a „takarító”, akit senki nem vesz komolyan, hirtelen elképesztő súlyokat emel meg könnyedén.
A takarító karakterével Anatoly egyszerre tudja viccesen kiparodizálni az edzőtermek sztereotípiáit, és bemutatni saját, valóban elképesztő erejét. Sokan ugyanis előítéletekkel viseltetnek azok iránt, akik szerény, „láthatatlan” háttérszerepet töltenek be, Anatoly azonban erre épít: amikor elkezdi a „balek” vagy „bénázó” takarító szerepét, senki nem sejti, hogy a vicc végén ő maga lesz az igazi sztár. Ez a kontraszt adja a legtöbb videó humorforrását és átverését is.
A karakter pedig azért lett ilyen népszerű, mert univerzálisan érthető a poén: bármelyik országban, bármilyen közönség előtt előadható, hiszen a társadalmi sztereotípiák a takarítókról vagy szerény kinézetű emberekről mindenhol jelen vannak. Így a reakciók mindig őszinték és meglepettek, Anatoly pedig ezt kihasználva lett világszerte ismert a közösségi médiában.
És ha ez még mindig nem lenne elég, párkapcsolati szinten is
igazán bejött az élet az ukrán fickónak, ugyanis a barátnője nem más, mint Valeria Sirshova fehérneműmodell. A szexi nőnek több mint százezer követője van az Instagramon, ahol képeket posztol az edzésiről és lenyűgöző életükről.
A szexi Valeria Sirshova, Anatoly modell barátnője: