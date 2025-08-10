Anatoly, a takarító, eredeti nevén Vlagyimir Smondenko az ukrán erőemelő nevét a TikTok, YouTube és más közösségi média platformokon világszerte milliók ismerik vicces átverős videói (prank), tréfái, és csínytevései révén.

Anatoly, a takarító: a legviccesebb erőemelő, aki minden edzőtermet feldob a tréfáival és elképesztő erejével

Miután elkezdett átverős videókat készíteni, Anatoly, a takarító nevét gyorsan megismerte a világ

De ki is ő valójában, és miben rejlik a sikere? Anatoly, a takarító, valójában Vlagyimir Smondenko néven született 1999-ben Ukrajnában, egy alig 200 fős Kristopovka nevű faluban, egy szarvasmarhafarmon. Gyermekkorát mélyszegénységben töltötte, és már fiatalon szorgalmasan keresett kiutat a nehéz körülmények közül. Az internethez csak 14 éves korában jutott először hozzá – ekkor fedezte fel a testépítés, erőemelés és a közösségi média világát.

A hobbija már ekkor az edzés volt, de pénz és felszerelés hiányában szovjet traktoralkatrészekből, fából és betonból készített súlyzókat, hogy fejlessze magát. Tinédzser éveiben komolyabban is foglalkozott az erőnléti edzésekkel, majd beiratkozott a kijevi egyetemre, ahol egyszerre dolgozott futárként, pincérként, s mellette este tízkor jutott csak le az edzőterembe.

15 éves korában Vlagyimir napi hétszer evett túrót és tojást, és osztálytársai kigúnyolták, amiért zabpelyhet vitt az iskolába. Kitartása pedig meghozta gyümölcsét: 18 évesen megnyerte első erőemelő versenyét – a követőtábora pedig gyorsan gyarapodni kezdett.

TikTok, YouTube, Instagram, Facebook – az ukrán erőemelő mindenhol jelen van a közösségi médiában

A takarító erőemelő ugyanis igazi social media sztár lett. Kreatív tartalmai nem csupán az Instagramon és Facebookon, de leginkább a TikTok és a YouTube platformján robbantak nagyot. Anatoly vicces- és prank videói az edzőtermi életet és az emberek reakcióit mutatják be egyedi, humoros formában.