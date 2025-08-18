Live
Nem mindennapi történetről számolt be a brit bulvársajtó. A Premier League új szezonjának egyik legjobban várt összecsapása a Manchester United–Arsenal (0-1) találkozó volt, amelyet a manchesteriek legendája, Paul Scholes is izgatottan követett az otthona kényelméből. Scholes azonban nem tudta zavartalanul élvezni a meccset: 24 éves lánya, Alicia ugyanis Arsenal-mezben sokkolta az édesapját.

Alicia Scholes meg is örökítette a trollkodást, amikor is egy Arsenal-mezben lépett be a szobába.

arsenal, BT Sport commentator Paul Scholes reacts as Manchester United's English striker Marcus Rashford misses a chance during the English Premier League football match between Leicester City and Manchester United at King Power Stadium in Leicester, central England on December 26, 2020. (Photo by CARL RECINE / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Paul Scholes nem hitt a szemének, amikor meglátta a lányát Arsenal-mezben 
Fotó: CARL RECINE / POOL

Arsenal-mezben sokkolta Paul Scholes-t a lánya

A szexi nő 24 óráig látható Instagram-sztorijában látható videón 

viccelte meg az édesapját, a korábbi középpályás egyetlen rövid felszólítással reagál: „Vedd le!”. A lánya sem maradt adós a válasszal: „Nem.” Ezzel a rövid, de annál beszédesebb párbeszéddel pillanatok alatt vírusként terjedt a poszt a közösségi médiában. 

Alicia Arseanl-mezben trollkodott
Fotó: Alicia Scholes/Instagram


Alicia Scholes nem pusztán „legendagyerek”: elismert netball-játékos, aki a London Pulse színeiben játszik a Netball Super League-ben, sőt az angol válogatottban is szerepel. Alicia az utóbbi időben a Love Island sztárjával, Ayo Odukoyával alkot párt. Kapcsolatukat 2025 júliusában vállalták fel a nagyközönség előtt, azóta rendszeresen közös képeket posztolnak, ami szintén aktív témát ad a követőknek.

A humoros családi jelenet után végül Alicia örülhetett: az Arsenal Riccardo Calafiori 13. perces fejesével 1-0-ra múlta felül a Unitedet, így Alicia büszkén viselhette a „győztes” mezét.

A Manchester United a bajnokságban Fulham ellen folytatja, majd a Ligakupában a Grimsby csapatához látogat.

Galéria: Hatalmas melleivel hódít a Manchester United legendájának hihetetlenül szexi lánya - képek
1/17
Alicia Scholes el van kényeztetve, a lábkörmét is a legendás focista édesapja, Paul Scholes rágja le
