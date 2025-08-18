Alicia Scholes meg is örökítette a trollkodást, amikor is egy Arsenal-mezben lépett be a szobába.

Paul Scholes nem hitt a szemének, amikor meglátta a lányát Arsenal-mezben

Fotó: CARL RECINE / POOL

Arsenal-mezben sokkolta Paul Scholes-t a lánya

A szexi nő 24 óráig látható Instagram-sztorijában látható videón

viccelte meg az édesapját, a korábbi középpályás egyetlen rövid felszólítással reagál: „Vedd le!”. A lánya sem maradt adós a válasszal: „Nem.” Ezzel a rövid, de annál beszédesebb párbeszéddel pillanatok alatt vírusként terjedt a poszt a közösségi médiában.

Alicia Arseanl-mezben trollkodott

Fotó: Alicia Scholes/Instagram



Alicia Scholes nem pusztán „legendagyerek”: elismert netball-játékos, aki a London Pulse színeiben játszik a Netball Super League-ben, sőt az angol válogatottban is szerepel. Alicia az utóbbi időben a Love Island sztárjával, Ayo Odukoyával alkot párt. Kapcsolatukat 2025 júliusában vállalták fel a nagyközönség előtt, azóta rendszeresen közös képeket posztolnak, ami szintén aktív témát ad a követőknek.

A humoros családi jelenet után végül Alicia örülhetett: az Arsenal Riccardo Calafiori 13. perces fejesével 1-0-ra múlta felül a Unitedet, így Alicia büszkén viselhette a „győztes” mezét.

A Manchester United a bajnokságban Fulham ellen folytatja, majd a Ligakupában a Grimsby csapatához látogat.